Guia Prático MQL5: Processamento do Evento BookEvent

Denis Kirichenko
Introdução

Como é bem conhecido, o terminal de negociação MetaTrader 5 é uma plataforma de multi-mercado, que facilita a negociação em Forex, mercados de ações, futuros e CFD´s. De acordo com as estatísticas da seção Freelance, o número de traders que negociam outros mercados além de Forex está crescendo.

Neste artigo eu gostaria de apresentar aos programadores iniciantes em MQL5 o manuseio do BookEvent. Este evento está conectado com a Profundidade do Mercado - um instrumento para negociação de ativos e seus derivativos. Os traders de forex, no entanto, podem achar útil a Profundidade do Mercado também. Nas contas ECN, os fornecedores de liquidez fornecem os dados sobre as ordens, apenas dentro de seu modelo de agregação. Estas contas estão se tornando mais populares.


1. BookEvent

De acordo com a Documentação, Este evento é gerado quando a situação da Profundidade do Mercado se altera. Vamos concordar que o BookEvent é o evento da Profundidade do Mercado

A Profundidade do Mercado é um array de ordens, que diferem na direção (compra e venda), preço e volume. Os preços aa Profundidade do Mercado são próximos aos do mercado e, portanto, são considerados como o melhor.

Fig.1 Profundidade do Mercado no MetaTrader 5

No MetaTrader 5 o "book de ofertas" é chamado de "Profundidade do Mercado" (Fig.1). Informações detalhadas sobre a Profundidade do Mercado podem ser encontradas na Guia do Usuário do Terminal Cliente.

A estrutura MqlBookInfo que fornece as informações sobre a profundidade do mercado deve ser mencionada separadamente.

struct MqlBookInfo
  {
   ENUM_BOOK_TYPE   type;       // order type from the ENUM_BOOK_TYPE enumeration
   double           price;      // price
   long             volume;     // volume
  };

Ela contém três campos. Os dados sobre o tipo de ordem, preço e volume podem ser obtidos através do processamento da estrutura de ordem.


2. Processamento do evento BookEvent

A função manipuladora do evento OnBookEvent() leva uma constante como parâmetro. É uma referência a um parâmetro de string.

void OnBookEvent (const string& symbol)

O parâmetro de string contém o nome do símbolo, para que o evento da profundidade de Mercado possa ocorrer.

O próprio manipulador de eventos requer uma preparação prévia. Para que o EA lide com o evento Profundidade do Mercado, este evento deve ser subscrito a um ativo, utilizando a função embutida MarketBookAdd(). Normalmente, ele está localizado no bloco de inicialização do EA. Se o evento Profundidade do Mercado não foi subscrito por nenhum ativo, então, o EA irá ignorá-lo.

Fornecer a possibilidade de cancelar o recebimento de eventos é considerada uma boa prática de programação. No deinitialization, é necessário cancelar o recebimento dos dados chamando a função MarketBookRelease().

Os mecanismos de subscrição e cancelamento do recebimento de dados é semelhante à criação e ao processamento de um timer, que tem que ser ativado antes de seu processamento.


3. Modelo de Processamento do evento BookEvent

Vamos criar um simples modelo do EA, que chama a função OnBookEvent(), chamado BookEventProcessor1.mq5.

O modelo conta com um conjunto mínimo de manipuladores, que são manipuladores de inicialização e de finalização do EA, bem como o manipulador de eventos da Profundidade do Mercado.

O manipulador do evento Profundidade do Mercado em si é muito simples:

//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
   Print("Book event for: "+symbol);
//--- select the symbol
   if(symbol==_Symbol)
     {
      //--- array of the DOM structures
      MqlBookInfo last_bookArray[];

      //--- get the book
      if(MarketBookGet(_Symbol,last_bookArray))
        {
         //--- process book data
         for(int idx=0;idx<ArraySize(last_bookArray);idx++)
           {
            MqlBookInfo curr_info=last_bookArray[idx];
            //--- print
            PrintFormat("Type: %s",EnumToString(curr_info.type));
            PrintFormat("Price: %0."+IntegerToString(_Digits)+"f",curr_info.price);
            PrintFormat("Volume: %d",curr_info.volume);
           }
        }
     }
  }

Como este evento da Profundidade do Mercado é uma transmissão (após a subscrição irá aparecer para todos os símbolos), um instrumento obrigatório tem de ser especificado.

Note que que na últimas versões, algumas mudanças foram introduzidas no no funcionamento da Profundidade do Mercado. Na versão atual (build 975) eu não encontrou quaisquer sinais de transmissão. O manipulador foi chamado apenas para o símbolo atribuído. Para provar este fato, eu simplesmente exibi a inserção das informações no Log "Experts".

Para isso, vamos usar a função embutida MarketBookGet(). Ele irá retornar todas as informações sobre a Profundidade do Mercado, ou seja, o array de estruturas MqlBookInfo, que contém os registros da Profundidade do Mercado para o símbolo especificado. Deve-se notar, que este array irá variar em tamanho, dependendo da corretora.

O modelo permite exibir os valores do array de estruturas no Log.

A EA foi lançado para o futuro SBRF-12.14 em modo de depuração. A seqüência de registros do log Experts é a seguinte:

EL      0       11:24:32.250    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Book event for: SBRF-12.14
MF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7708
LJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 6
MP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
HF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7705
LP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 6
MJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
GL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7704
ON      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
MD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
FR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7703
PD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
MN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
DH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7701
QQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 10
GH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
QM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7700
OK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1011
ER      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7698
EE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 50
OM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7696
IO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 21
QG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
LO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7695
MK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1
QQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7694
QQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 5
QK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
PK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7691
LO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
QE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
HQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7688
OE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 106
MO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
RG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7686
IP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 18
GI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
FL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7684
QI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
GS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
IR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7681
LG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 4
GM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
JH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7680
RM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
GG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
DN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7679
HH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 19
IQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
ED      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7678
EQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1
IK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
OJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7676
DO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
IE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
RP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7675
EE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1
QR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
LF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7671
LP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 40
QD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
KL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7670
QJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 21
QN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
CR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7669
RD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 20
QP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
DH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7668
NN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 17
QJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
QN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7667
RK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
OL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
DE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7666
MQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 151
QF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
OJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7665
RO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
OH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
FQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7664
EF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 49
OR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
GG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7663
OS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
ED      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
JM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7662
PI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 4
CN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
ES      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7661
LD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 13
CP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
FI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7660
LM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
IJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7659
II      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 12
IL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
ME      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7658
IP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
GF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7657
FM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 15
GH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
MQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7656
DD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 6
MS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7655
KR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 9
KE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
OM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7654
IK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 14
KO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7653
DF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 534
MQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
OI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7652
IO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 25

É o que a Profundidade do mercado parecia em um determinado momento do tempo. O primeiro elemento do array de estruturas é uma ordem para vender ao preço mais elevado (7708 Rub). O último elemento da matriz é uma ordem para comprar pelo menor preço (7652 Rub). Assim, os dados da Profundidade do Mercado são lidos no array de cima para baixo.

Por conveniência, eu juntei os dados da Tabela 1.

Tabela 1. Profundidade do Mercado para SBRF-12.14

O bloco superior destacado em vermelho contém ordens de venda (sell-limites). O bloco inferior destacadas em verde inclui ordens de compra (buy-limites).

É óbvio que, de todas as ordens de venda, a ordem nº 6 teve o maior volume, com o preço de 7700 Rub e um volume de 1011 lotes. A ordem #39 teve o maior volume de todas as ordens de compra com o preço de 7653 Rub e um volume de 534 lotes.

Os dados de origem na Profundidade do Mercado é a informação que um trader analisa para elaborar uma estratégia de negociação. A idéia mais simples de negociação é coletar e agrupar ordens com volumes significativos nos níveis de preços contíguos, criando zonas de suporte e resistência. Na seção seguinte, vamos criar um indicador que vai acompanhar as mudanças na Profundidade do Mercado.


4. Profundidade do Mercado

Há um monte de indicadores variados que trabalham com os dados da Profundidade do Mercado. Você pode encontrar alguns interessantes no Mercado do MetaTrader 5. Eu gosto, acima de tudo, do IShift. O desenvolvedor Yury Kulikov, conseguiu criar uma ferramenta compacta e informativa.

Todos os programas que trabalham com os dados da Profundidade do Mercado terá uma forma de um Expert Advisor, já que só os Expert Advisors apresentam o manipulador de eventos BookEvent. Existe a possibilidade, no entanto, de escrever um par "Expert - Indicador", em que o indicador pode receber os dados do EA e processar o estado da Profundidade do Mercado.

Vamos criar um pequeno programa que vai exibir ao vivo os dados da Profundidade do Mercado. Primeiramente, é necessário especificar os dados a serem exibidos. Será um painel, com as barras horizontais indicando o volume da ordem. O tamanho das barras, no entanto, será de natureza relativa. O volume máximo de todas as ordens atuais serão considerados como 100%. Fig. 2 exibe que a ordem ao preço de 7507 Rub tem o maior volume, sendo este de 519 lotes.

Para a inicialização do painel correto, a profundidade exata do Mercado ou o número de níveis tem de ser especificado (o parâmetro "profundidade DOM"). Este número difere de corretora para corretora.

Fig.2 Painel Profundidade do Mercado

Fig. 2 Painel Profundidade de Mercado

O código do programa para o painel foi escrito com a abordagem da Programação Orientada a Objetos. A classe responsável pela operação do painel foi chamada de CBookBarsPanel.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Book bars class                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CBookBarsPanel
  {
private:
   //--- Data members
   CArrayObj         m_obj_arr;
   uint              m_arr_size;
   //---
   uint              m_width;
   uint              m_height;

   //--- Methods
public:
   void              CBookBarsPanel(const uint _arr_size);
   void             ~CBookBarsPanel(void){};
   //---
   bool              Init(const uint _width,const uint _height);
   void              Deinit(void){this.m_obj_arr.Clear();};
   void              Refresh(const MqlBookInfo &_bookArray[]);
  };

Esta classe contém quatro membros de dados.

  • O atributo m_obj_arr atributo é um recipiente para ponteiros dos objetos do tipo CObject. Ele é usado para o armazenamento dos dados da Profundidade do Mercado. A classe separada será criada por último.
  • O atributo m_arr_size é responsável pelo número de níveis da Profundidade do Mercado.
  • Os atributos m_width e m_height armazenam as dimensões do painel (largura e altura em pixels).

A respeito dos métodos, o seu conjunto além do construtor padrão e destrutor incluem:

  • Método de inicialização
  • Método de desinicialização
  • Método de atualização

Vamos criar a classe separada CBookRecord para cada linha do painel (nível da Profundidade do Mercado), especificando o preço, barra horizontal e volume.

Ela será composta por três ponteiros. Um deles será apontando para o objeto do tipo CChartObjectRectLabel (rótulo retangular para trabalhar com uma barra horizontal) e dois ponteiros do tipo CChartObjectLabel (rótulos de texto para o preço e volume).

//+------------------------------------------------------------------+
//| Book record class                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
class CBookRecord : public CObject
  {
private:
   //--- Data members
   CChartObjectRectLabel *m_rect;
   CChartObjectLabel *m_price;
   CChartObjectLabel *m_vol;
   //---
   color             m_color;

   //--- Methods
public:
   void              CBookRecord(void);
   void             ~CBookRecord(void);
   bool              Create(const string _name,const color _color,const int _X,
                            const int _Y,const int _X_size,const int _Y_size);
   //--- data
   bool              DataSet(const long _vol,const double _pr,const uint _len);
   bool              DataGet(long &_vol,double &_pr) const;

private:
   string            StringVolumeFormat(const long _vol);
  };

Entre os métodos encontramos o seguinte:

  • método de criação de um registro;
  • método de definição dos dados;
  • Método de recepção dos dados;
  • método de formatação de grandes números.

Então, o manipulador do BookEvent para o EA e, essencialmente, o indicador, ficará da seguinte forma:

//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
//--- select the symbol
   if(symbol==_Symbol)
     {
      //--- array of the DOM structures
      MqlBookInfo last_bookArray[];

      //--- get the book
      if(MarketBookGet(_Symbol,last_bookArray))
         //--- refresh panel
         myPanel.Refresh(last_bookArray);
     }
  }

Então, toda vez que o BookEvent for gerado, o painel irá atualizar seus dados. Estamos chamando a versão atualizada do programa como BookEventProcessor2.mq5.

No vídeo acima você pode ver como o EA está trabalhando.


Conclusão

Este artigo é dedicado a um outro evento do Terminal - o evento Profundidade do Mercado. Este evento é muitas vezes o centro de algoritmos da negociação de alta frequência (HFT). Este tipo de negociação está ganhando popularidade entre os traders.

Espero que os traders que estão começando a programar em MQL5 irá acha úteis estes exemplos inclusos de como lidar com o evento Profundidade do Mercado. Os arquivos do código fonte em anexo deste artigo podem ser colocados na pasta do projeto de forma bem conveniente. No meu caso, é \MQL5\Projects\BookEvent.

Outros artigos do autor

Últimos Comentários | Ir para discussão (26)
FABYCASTILLO
FABYCASTILLO | 10 jun. 2021 em 20:08

Olá Denis!


Uma pergunta rápida. Podemos acessar todos os tipos de ordens pendentes, não apenas comprar abaixo do preço de mercado, mas também vender abaixo dele e vice-versa, comprar acima do preço de mercado. Em outras palavras, estou tentando mapear todas as formas de ordens de liquidez no livro. Semelhante ao que a corretora Oanda costumava ter nas ferramentas do FX Lab.


Muito obrigado

Camilo Ramirez
Camilo Ramirez | 19 mai. 2022 em 21:57

bom dia amigo
vi seu bloco
não consegui copiar o arquivo


Aguardo sua pronta resposta, obrigado
Florian Silver Grunert
Florian Silver Grunert | 10 ago. 2022 em 14:52
Camilo Ramirez #:

bom dia amigo
vi seu bloco
não consegui copiar o arquivo


Aguardo sua pronta resposta, obrigado
Você também precisa copiar o CBookBarsPanel.mqh para a pasta Experts. Depois disso, compile novamente o BookEventProcessor2.mq5.
B. Goksin
B. Goksin | 3 set. 2022 em 11:28
Olá, sou iniciante em programação mql5 e estou procurando saber se é possível ver o número de compra e venda realizado do mercado. A profundidade do mercado pode fornecer algumas informações, mas acho que não são dados realizados.
teufeurlastreet
teufeurlastreet | 20 mai. 2024 em 20:12

@Denis Kirichenko

Olá, senhor,

Espero que esteja bem, muito obrigado pelo seu código sobre o DOM automatizado, ele é realmente útil para mim, então muito obrigado. :)

Fiz o download e instalei o código sem problemas, mas só vejo as ordens de venda. Acho que houve uma atualização na Referência da API ou algo assim e suas ordens de compra não estão sendo exibidas agora.

Como você pode ver na captura de tela, a venda funciona bem, mas não há dados para a compra. Estou no MT5 gratuito, não tenho assinatura de nenhum dado de mercado de Nível 2.

O que você acha que eu preciso verificar, por favor?

Obrigado por sua ajuda, Denis,

Atenciosamente,

Alexandre

