MetaTrader Sinyalleri hizmetini ve Sosyal Alım Satımı nasıl geliştirdik?

MetaTrader Sosyal Alım Satım, 2012 yazında ortaya çıktı. İşte o zaman sonunda otomatik alım satım kopyalama için yeni bir hizmet başlatmaya karar verdik - Alım Satım Sinyalleri. Bu projenin fikri,alım satımı daha yaygın bir fenomen haline getirmekti: hedef kitle, deneyimi veya özel becerileri olmayan acemi yatırımcılardı. Yeni hizmet için katı gereklilikler belirlendi: netlik, beceriden ve bilgiden bağımsız olarak maksimum kullanılabilirlik, şeffaf bir çalışma mekanizması ve abonelerin korunması.

Lansman için son başvuru tarihi, Otomatik Alım Satım Şampiyonası 2012'nin başlangıcında, Ekim ayının başıydı. Bu çevrimiçi yarışma yeni hizmeti tanıtmak ve test etmek için en ideal yerdi, çünkü her zaman çok sayıda yatırımcının dikkatini çekti. Doğrusu, sinyaller yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı: Şampiyona sırasında hizmetin başlatılması kullanıcıların, başarılı katılımcıların alım satım işlemlerini kendi MetaTrader 5 hesaplarına kopyalamasını sağladı. Bu, yarışmadaki yepyeni bir özellikti.













Bir ay sonra, Kasım 2012'de MetaTrader 4 platformunda alım satım sinyalleri desteği ortaya çıktı. Sinyal tedarikçileri, milyonlarca potansiyel yatırımcıdan oluşan bir hedef kitleye erişim sağladı ve hizmet ivme kazanmaya başladı. Kasım ayının başında, günlük olarak yaklaşık 10 sinyal eklendi; Ay sonunda her gün 25'e kadar kayıt yapıldı.

Abone Güvenliği

İlk aşamadaki görevimiz, aboneleri sinyal dağıtımında kar getirmeyen sinyallere bağlanmaktan koruyacak büyük bir hizmet yaratmaktı. Para kaybına yol açabilecek kopya alım satım işlemlerinin tehlikesini anladığımız için, yatırımcının korunması en büyük önceliğimizdi. Bu nedenle, sinyalleri çeşitli parametrelere göre hesaplanan kalite derecelendirmesi prensibine göre dağıtmaya karar verdik. Kalite derecesi ne kadar yüksek olursa, sinyalin listedeki pozisyonu ve potansiyel aboneler arasındaki güvenilirliği o kadar büyük olmaktadır. Bu şemada, listenin son kısmında potansiyel olarak tehlikeli sinyaller görünmektedir.

Buna rağmen derecelendirme yalnızca, kullanıcıları kaybettiren sinyallere abone olma tehlikesinden korumamaktadır. Risk derecesine bağlı olarak, bazı sinyaller için abonelik seçeneği devre dışı bırakılabilir. Özel durumlarda, ' Hesapta tekrar büyük bir alçalma olabilir', 'Bu yeni açılan bir hesap ve işlem sonuçları rastgele olabilir', 'Düşük alım satım etkinliği - geçen ay sadece 3 işlem tespit edildi' vb. gibi bir uyarı mesajı gösterilir.

Ayrıca ek güvenlik önlemleri de uyguladık: sinyal tedarikçileri abonelerinin kim olduğunu bilmezler (yalnızca sinyal abonelerinin sayısını bilirler), her anlaşma benzersiz bir dijital imza taşır, hizmet geliştiriciler abonelerin kişisel bilgilerini toplayamaz ve onların hesaplarına erişimi yoktur. Hesabınızın korunduğuna emin olmanız, güvenliğinizi sağlamak ve hizmetin tadını çıkarmanıza yardımcı olmak için her şeyi yaptık.



Sinyal İstatistikleri

Sinyal istatistiklerini iyileştirmek için pek çok çalışma yapılmıştır. Yatırımcı uygun bir sinyal seçerken, sinyal sağlayıcının ne kadar başarılı alım satım yaptığını ve sinyallerin ne kadar güvenilir olduğunu anlamak için öncelikle istatistikleri dikkatlice kontrol eder. Bu nedenle bizim için alım satım istatistiklerinin gösterimini yeterli bir şekilde sağlamak önemliydi.



2012 sonbaharında Sinyal hizmetinin başlarında, yalnızca iki temel büyüme ve denge grafiği mevcuttu. İlki alım satım işlemlerinin sonuçlarına göre hesaplanan yüzde cinsinden mevduat büyümesini göstermiştir, ikinci grafik, hesaptaki mevcut açık pozisyonların sabit kârı olmadığı halindeki fon miktarını göstermiştir.

Bir süre daha sonra, 2013'ün başlarında, sembollerin dağılımını ve Satış/Alım orantısını gösteren yeni bir Dağıtım grafiği ekledik. Bu, hizmet kullanıcılarının seçtiği sinyal sağlayıcısınınalım satım stratejisini daha iyi anlamalarına olanak tanıdı.









2013 yazında, mevcut açık pozisyonları dikkate alarak hesap hisse senedi sermayesini göstermek için "Hisse senedi" grafiği ekledik. Birkaç ay sonra istatistikler tekrar önemli ölçüde genişletildi: İzlemeyle bağlantı kurmadan önce alım satım işlemlerini bölmek için büyüme ve denge grafiklerinde dikey bir çizgi ortaya çıktı ve ondan sonra, alım satımla ilgili olmayan her işlem (para yatırma veya çekme) için renk değişikliği sunuldu, en iyi ve en kötü alım satım serilerini izlemek için istatistiklere yeni bir seçenek eklendi. İstatistiklerdeki bu değişikliklerin hedefi, potansiyel abonelere tedarikçiler tarafından sunulan sinyallerin eksiksiz bir resmini sunmaktı.





Aynı amacı göz önünde bulundurarak, biraz daha öncesinde, Ocak 2013'te tüm sektör için benzersiz bir yenilik sunduk - grafiklerde görselleştirilmesi. Bu yeni özellik, yatırımcılar için hizmeti daha da kolay hale getirdi, çünkü artık tüm sinyal alım satım geçmişini grafiklerde görebiliyorlar. Tek bir düğme, sinyal hesabında işlem gören tüm döviz çiftlerinin grafiklerini açar. Bu hizmetin benzersiz doğasına rağmen, yatırımcılar çok çabuk alıştılar ve bunu kopya alım satım işlemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak algılamaya başladılar. Bu, sosyal alım satım işlemlerinde mükemmellik standardını nasıl belirlediğimize iyi bir örnektir. MetaQuotes'un ana rakibi MetaQuotes'tur, bu nedenle hizmetin gelişimi kendimizle bir yarışa benzer. Başkaları ilk küçük başarılarında hemen kazanca doyarken, biz her zaman bir adım önde olmaya çalışıp, kopya alım satım işlemi mekanizmalarını geliştirmek için sürekli çaba gösteriyoruz.





MetaTrader'daki sinyaller yaşayan bir organizma gibidir, geliştiriciler tarafından dikte edilen yasalara göre gelişirler. Mevcut durumla yetinmeyip kalite derecelendirmelerini sürekli gözden geçiriyor, sinyal değerlendirme kriterlerini seçiyor ve hesaplama formülünü değiştiriyoruz. Bu eylemlerden yalnızca en iyi ve başarılı olduğu kanıtlanmış sinyallerin en üst listede içermesi amaçlanmıştır.







Abone ve sinyal sağlayıcı işlem koşullarının uyumluluğu

Sinyal hizmetinin bir diğer önemli yönü, abonenin ve sinyal sağlayıcının işlem koşullarının uyumluluğudur. Bu, hizmetin normal çalışması için kritik bir öğedir, çünkü koşullardaki farklılıklar daha kötü bir kopya kalitesine ve hatta alım satım işlemlerinin tamamen kopyalanamamasına bile neden olabilir. Alım satım koşulları bağdaşmıyorsa, sinyal ya abone tarafından görülmez ya da yasaklı abonelik listesindedir. Abonenin, hem abone olurken hem de terminalin sinyal sunucusu ile her senkronizasyonu sırasında, sağlayıcının alım satım koşulları arasındaki farklılıklar hakkında daima bilgilendirilmesi önemlidir.





Zamanla, bu unsuru daha da geliştirdik. Abone hesap ayarlarının sinyal sağlayıcınınkilerle (mevduat para birimi ve kaldıraçlar) karşılaştırılmasıyla başladı, ardından her alım satım enstrümanı ayarlarının karşılaştırılmasıyla devam etti. Abone terminalindeki alım satım koşullarının karşılaştırılmasından sonra, mql5.com sitesinde gerçekleşen aboneliklerde de bu karşılaştırmayı sağlamaya devam ettik. Bir süre sonra, enstrüman eşleşmesi ekledik - şimdi hizmet, enstrüman eşleşmesini tanımlamadan da en uygun olanı bulabilir.

Örneğin, abonenin sağlayıcı tarafından işlem gören EURUSD'si yoksa ve abonede bu özellik varsa sinyaller EURUSD.m için kopyalanabilir. Eşleşme, aynı aracının farklı sunucularında bile enstrüman isimleri değişebileceğinden, kopya alım satım işlemlerinin olanaklarını büyük ölçüde genişletti.

Sinyal Hizmetini geliştirmeye devam ediyoruz

Sinyaller hizmetini geliştirmeye, mekanizmaları iyileştirmeye, yeni işlevler eklemeye ve kusurları düzeltmeye devam ediyoruz. 2012'nin MetaTrader Sinyal Hizmeti ve mevcut MetaTrader Sinyal Hizmeti, tamamen farklı iki hizmet gibidir. Şu anda, MetaTrader istemci terminalinin belirli sürümlerini desteklemek için bir sunucu ağından oluşan Sanal Barındırma Bulutu hizmetini uyguluyoruz. Yatırımcıların, terminallerinin sanal kopyasını minimum ağ gecikmesi ile doğrudan MetaTrader istemci terminalinden aracılarının alım satım sunucusuna kiralamak için yalnızca 5 adımı tamamlamaları gereklidir. Bu, yatırımcıların sinyal sağlayıcıların işlemlerini kopyaladığı terminalin 24 saat çalışmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak, daha da iyi sinyal istatistikleri sunmayı ve yatırımcılara, kendi sinyal portföylerini oluşturmaları için yeni bir seçenek imkanı sunmayı planlıyoruz.

