Come abbiamo sviluppato il servizio MetaTrader Signals e il Social Trading

MetaTrader Social Trading è apparso nell'estate del 2012. In quel momento abbiamo finalmente deciso di lanciare un nuovo servizio per la copia automatica del trading - Segnali di trading. L'idea di ​questo progetto era quella di rendere il trading un fenomeno più diffuso: il target di riferimento erano trader alle prime armi senza esperienza o abilità speciali. Sono stati stabiliti dei requisiti rigorosi per il nuovo servizio: chiarezza, massima disponibilità indipendentemente dalle competenze e conoscenza, un meccanismo operativo trasparente e la protezione degli iscritti.

La scadenza per il lancio era l'inizio di ottobre, all'inizio dell’ Automated Trading Championship 2012. Questo concorso online è stato il luogo ideale per introdurre e testare il nuovo servizio, perché ha da sempre attirato l'attenzione di un gran numero di trader. Anzi, i segnali sono stati accolti con favore dai trader: il lancio del servizio durante il campionato ha permesso agli utenti di copiare il trading di successo dei partecipanti sui propri conti MetaTrader 5. Questa era una caratteristica nuovissima del concorso.













Un mese dopo, nel novembre 2012, il supporto per i segnali di trading è apparso nella piattaforma MetaTrader 4. I fornitori di segnali hanno ricevuto l'accesso ad un pubblico di milioni di potenziali investitori, e il servizio ha iniziato ad avere successo. All'inizio di novembre venivano aggiunti circa 10 segnali ogni giorno; alla fine del mese sono stati registrati fino a 25 ogni giorno.

Sicurezza degli abbonati

Nella fase iniziale il nostro compito era quello di creare un servizio massiccio per la distribuzione del segnale, che proteggerebbe gli abbonati dalla connessione a segnali non redditizi. La protezione del trader era la massima priorità, visto che avevamo capito il pericolo del copy trading, che poteva portare alla perdita di denaro. Così abbiamo deciso di distribuire i segnali dando priorità alla qualità che viene calcolata in base a una varietà di parametri. Più alta sarà la valutazione della qualità, più alta sarà la posizione del segnale nell'elenco, e maggiore sarà la sua credibilità tra i potenziali abbonati. Con questo schema, segnali potenzialmente pericolosi appaiono alla fine dell'elenco.

Tuttavia, non solo la valutazione protegge gli utenti dal pericolo di sottoscrizione ad un segnale perdente. A seconda del grado di rischio, l'opzione di abbonamento può essere disabilitata per alcuni segnali. In casi particolari, viene visualizzato un messaggio di avviso, ad esempio "Potrebbe verificarsi ancora un drawdown di grandi dimensioni sul conto', 'Questo è un conto appena aperto, e i risultati di trading possono essere di natura casuale', 'Bassa attività di trading - solo 3 operazioni rilevate nell'ultimo mese', ecc.

Abbiamo anche implementato ulteriori misure di sicurezza: i fornitori di segnali non sanno chi sono i loro abbonati (conoscevano solo il numero di abbonati al segnale), ogni affare porta una firma digitale unica, gli sviluppatori di servizi non raccolgono informazioni personali degli abbonati e non hanno accesso ai loro account. Abbiamo fatto di tutto per garantire la sicurezza e aiutarti a usufruire del servizio, avendo la sicurezza che il tuo account è protetto.



Statistiche dei segnali

Molto lavoro è stato fatto per migliorare le statistiche dei segnali. Quando si seleziona un segnale adatto, un trader controlla principalmente le statistiche per capire se il fornitore di segnali è un trader di successo e quanto sono affidabili i suoi segnali. Pertanto, era importante fornire un'adeguata dimostrazione delle statistiche di trading.



All'inizio del servizio Segnali nell'autunno del 2012, erano solo disponibili due grafici di base della crescita e dell'equilibrio. Il primo ha mostrato una crescita dei depositi in termini percentuali calcolati in base ai risultati delle operazioni di trading, il secondo grafico ha mostrato l'importo di fondi sul conto senza profitto fluttuante non fissato delle attuali posizioni aperte.

Poco dopo, all'inizio del 2013, abbiamo aggiunto un nuovo grafico della Distribuzione che mostrava la distribuzione dei simboli e il rapporto Sell/Buy. Questo ha consentito agli utenti del servizio di comprendere meglio ​​la strategia di trading del fornitore di segnali selezionato.









Nell'estate del 2013 abbiamo aggiunto il grafico "Equity" per mostrare il conto equity tenendo conto delle attuali posizioni aperte. Alcuni mesi dopo le statistiche furono nuovamente notevolmente ampliate: una linea verticale è apparsa nei grafici di crescita e bilanciamento per dividere il trading prima della connessione al monitoraggio e successivamente è stato introdotto il cambio di colore per ogni transazione non di trading (deposito o prelievo), una nuova opzione per tenere traccia delle serie di trading migliori e peggiori è stata aggiunta alle statistiche Lo scopo di questi cambiamenti nelle statistiche era quello di fornire ai potenziali abbonati un quadro completo dei segnali offerti dai fornitori.





Con lo stesso scopo in mente, un po 'prima, nel gennaio 2013, abbiamo introdotto un'innovazione unica per l'intero settore: visualizzazione sui grafici Questa nuova funzionalità ha reso il servizio ancora più conveniente per i trader, perché ora possono vedere l'intera cronologia del signal trading sui grafici Un singolo pulsante apre i grafici di tutte le coppie di valute, che sono state scambiate sul conto del segnale. Nonostante la natura unica di questo servizio, i trader si sono abituati molto rapidamente e hanno iniziato a percepirlo come parte integrante del copy trading. Questo è un buon esempio di come abbiamo impostato lo standard di eccellenza nel social trading. Il principale concorrente di MetaQuotes è MetaQuotes, quindi lo sviluppo del servizio è simile ad una gara con se stessi. Dove gli altri si sarebbero riposati sugli allori delle prime vittorie, noi siamo sempre un passo avanti e ci sforziamo costantemente di migliorare i meccanismi di copy trading.





I segnali in MetaTrader sono come un organismo vivente, si evolvono in conformità con le leggi dettate dagli sviluppatori. Non ci soddisfiamo della situazione attuale, e rivediamo costantemente la qualità delle valutazioni, selezioniamo i criteri di valutazione del segnale e modifichiamo la formula del calcolo. Queste azioni hanno lo scopo di presentare solo i segnali migliori e quelli testati e per farli apparire nelle parti più alte della classifica.







Compatibilità delle condizioni di trading dell'abbonato e del fornitore di segnali

Un altro aspetto importante del servizio Segnali è la compatibilità delle condizioni di trading dell'abbonato e del fornitore di segnali. Questo è un elemento critico per il normale funzionamento del servizio, poiché differenze nelle condizioni possono portare a una peggiore qualità della copia o addirittura potrebbero causare la completa incapacità di copiare le operazioni. Se le condizioni di trading sono incompatibili, un segnale è o invisibile all'abbonato o è nell'elenco degli abbonamenti vietati. È importante che l'abbonato sia sempre informato delle differenze con le condizioni di trading del fornitore , sia durante la sottoscrizione che durante ogni sincronizzazione del terminale con il server di segnale.





Nel corso del tempo, abbiamo migliorato ulteriormente questo elemento. È iniziato come un confronto delle impostazioni dell'account dell'abbonato con quelle del segnale provider (valuta di deposito e leve), quindi abbiamo introdotto il confronto delle impostazioni di ogni strumento di trading. Dal confronto delle condizioni di trading nel terminale dell'abbonato, abbiamo quindi proceduto a fornire questo confronto per le sottoscrizioni eseguite sul mql5.com sito. Dopo un po 'di tempo, abbiamo aggiunto la mappatura degli strumenti - ora senza definire l'abbinamento di uno strumento, il servizio può trovare il più appropriato.

Ad esempio, se l'abbonato non dispone di EURUSD, che è scambiato dal fornitore, i segnali possono essere copiati per EURUSD.m, se l'abbonato ce l’ha. La mappatura ha notevolmente ampliato le possibilità di copy trading, come anche su server diversi dello stesso nome dei broker degli strumenti possono variare.

Continuiamo a migliorare il Servizio Segnali

Noi continuiamo a potenziare il servizio Segnali, migliorare i meccanismi, aggiungere nuove funzioni e correggere i difetti. Il servizio di segnali MetaTrader del 2012 e l'attuale servizio di segnali MetaTrader sono dei servizi completamente diversi. Attualmente, stiamo implementando Un servizio cloud di hosting virtuale he consiste in una rete di server per supportare versioni specifiche del Client Terminal MetaTrader. I trader dovranno completare solo 5 passaggi per noleggiare la copia virtuale del loro terminale con latenza di rete minima al server di trading del proprio broker direttamente dal Client Terminal MetaTrader. Questo fornirà un funzionamento costante del terminale in cui i trader copiano le negoziazioni dei fornitori di segnale. Inoltre, stiamo progettando di introdurre delle statistiche migliorate di segnali e fornire una nuova opzione per i trader per aiutarli a formare il loro proprio portafoglio di segnali.

Alcuni articoli dedicati ai segnali che possono esserti utili: