Comment nous avons développé le service MetaTrader Signals et le trading social

MetaTrader Social Trading est apparu à l’été 2012. C’est à ce moment-là que nous avons finalement décidé de lancer un nouveau service de copie automatique des trades - Service des Signaux de Trading de MetaTrader L’idée dece projet était de faire du trading un phénomène plus répandu : le public cible était les traders novices sans expérience ou compétences particulières. Les exigences strictes ont été fixées pour le nouveau service : clarté, disponibilité maximale quelles que soient les compétences et les connaissances, un mécanisme de fonctionnement transparent et la protection des abonnés.

La date limite de lancement était le début du mois d’octobre, au début du Championnat de trading automatisé 2012. Cette compétition en ligne était le lieu le plus idéal pour introduire et tester le nouveau service, parce qu’il a toujours attiré l’attention d’un grand nombre de traders. En effet, les signaux ont été bien accueillis par les traders : le lancement du service pendant le Championnat a permis aux utilisateurs de copier le trading des participants à succès sur leurs propres comptes MetaTrader 5. C’était une toute nouvelle fonctionnalité à la compétition.













Un mois plus tard, en novembre 2012, le support des signaux de trading est apparu dans la plateforme MetaTrader 4. Les fournisseurs de signaux ont eu accès à un public de millions d’investisseurs potentiels, et le service a commencé à prendre de l’élan. Début novembre, environ 10 signaux ont été ajoutés de façon quotidienne ; à la fin du mois, jusqu’à 25 personnes s’inscrivaient quotidiennement.

Sécurité de l’abonné

Au stade initial, notre tâche consistait à créer un service massif pour la distribution du signal, qui protégerait les abonnés contre la connexion aux signaux non rentables. La protection du trader était la priorité absolue, car nous avons compris le danger du copy trading, qui pourrait entraîner la perte d’argent. Nous avons donc décidé de distribuer des signaux sur le principe de l’évaluation de la qualité, qui est calculé en fonction de divers paramètres. Plus l’évaluation de la qualité est élevée, plus la position du signal dans la liste est élevée, et plus sa crédibilité auprès des abonnés potentiels est grande. Dans ce cas, des signaux potentiellement dangereux apparaissent à la fin de la liste.

Cependant, non seulement l’évaluation protège les utilisateurs du danger de s’abonner à un signal perdant. Selon le degré de risque, l’option d’abonnement peut être désactivée pour certains signaux. Dans des cas particuliers, un message d’avertissement s’affiche, comme « Un retrait important peut se produire sur le compte à nouveau », « Ceci est un compte nouvellement ouvert, et les résultats de trading peuvent être de nature aléatoire », « Faible activité de trading - seulement 3 transactions détecté au cours du dernier mois », etc.

Nous avons également mis en place des mesures de sécurité supplémentaires : les fournisseurs de signaux ne savent pas qui sont leurs abonnés (ils ne connaissaient que le nombre d’abonnés aux signaux), chaque transaction porte une signature numérique unique, les développeurs de services ne collectent pas les informations personnelles des abonnés et n’ont pas accès à leurs comptes. Nous avons tout fait pour assurer la sécurité et vous aider à profiter du service, en étant confiant que votre compte est protégé.



Statistiques des signaux

Beaucoup de travail a été fait pour améliorer les statistiques des signaux. Lors de la sélection d’un signal approprié, un trader vérifie principalement les statistiques soigneusement pour comprendre la manière dont le fournisseur de signaux trade avec succès et la fiabilité des signaux. Par conséquent, il était important de fournir une démonstration adéquate des statistiques de trade.



Au début du service des signaux à l’automne 2012, seul les deux graphiques de base de la croissance et du solde étaient disponibles. Le premier a montré une croissance des dépôts en termes de pourcentage calculés en fonction des résultats des opérations de trading, le deuxième graphique montrait le montant de fonds sur le compte sans bénéfice flottant non fixe des positions ouvertes actuelles.

Un peu plus tard, au début de 2013, nous avons ajouté un nouveau graphique de distribution qui montrait la distribution des symboles et le ratio Vente/Achat. Cela a permis aux utilisateurs du service de mieux comprendre ​la stratégie de trading d’un fournisseur de signaux sélectionné.









À l’été 2013, nous avons ajouté le graphique « Actions » pour montrer les actions du compte en tenant compte des positions ouvertes actuelles. Quelques mois plus tard, les statistiques ont de nouveau été considérablement étendues : une ligne verticale est apparue dans les graphiques de croissance et du solde pour diviser le trading avant la connexion à la surveillance et après cela, le changement de couleur a été introduit pour chaque transaction non trade (dépôt ou retrait), une nouvelle option de suivi des meilleures et des pires séries de trades a été ajoutée aux statistiques. L’objectif de ces changements dans les statistiques était de fournir aux abonnés potentiels une image complète des signaux offerts par les fournisseurs.





Avec le même objectif en tête, un peu plus tôt, en janvier 2013, nous avons introduit une innovation unique pour l’ensemble de l’industrie - visualisation sur les graphiques. Cette nouvelle fonctionnalité a rendu le service encore plus pratique pour les traders, car maintenant ils peuvent voir tout l’historique du trading de signaux sur les graphique. Un seul bouton ouvre les graphiques de toutes les paires de devises, qui ont été tradées sur le compte du signal. Malgré la nature unique de ce service, les traders s’y sont très vite habitués et ont commencé à le percevoir comme une partie intégrante du copy trading. C’est un bon exemple de la façon dont nous établissons la norme d’excellence en matière de trading social. Le principal concurrent de MetaQuotes est MetaQuotes, donc le développement du service est similaire à une course avec nous-mêmes. Là où d’autres se seraient reposés sur les lauriers de leurs premières petites réalisations, nous avons toujours une longueur d’avance et nous nous efforçons constamment d’améliorer les mécanismes de copy trading.





Les signaux dans MetaTrader sont comme un organisme vivant, ils évoluent conformément aux lois dictées par les développeurs. Nous ne sommes pas satisfaits de la situation actuelle, et nous vérifions constamment les évaluations de qualité, sélectionnons les critères d’évaluation du signal et modifions la formule de calcul. Ces actions sont destinées à ne présenter que les meilleures signaux et les signaux reconnus pour avoir du succès dans la liste supérieure.







Compatibilité des conditions de trading de l’abonné et du fournisseur de signaux

Un autre aspect important du service des signaux est la compatibilité des conditions de trading de l’abonné et du fournisseur de signaux. Cela est un élément critique pour le fonctionnement normal du service, puisque les différences de conditions peuvent entraîner une moins bonne qualité de copie ou même une incapacité totale de copier les transactions. Si les conditions de trading sont incompatibles, un signal est soit invisible pour l’abonné, soit est dans la liste des abonnements interdits. Il est important que l’abonné soit toujours informé des différences avec les conditions de trading du fournisseur, à la fois lors de l’abonnement et lors de chaque synchronisation du terminal avec le serveur de signaux.





Au fil du temps, nous avons encore amélioré cet élément. Cela a commencé comme une comparaison des paramètres du compte de l’abonné avec ceux du fournisseur de signal (devise de dépôt et effets de levier), puis la comparaison des paramètres de chaque instrument de trading ont été introduits. De la comparaison des conditions de trading dans le terminal de l’abonné, nous avons ensuite fourni cette comparaison pour les abonnements qui ont été effectués sur le site mql5.com . Après un certain temps, nous avons ajouté la cartographie des instruments - maintenant sans définir l’appariement d’un instrument, le service peut trouver le plus approprié.

Par exemple, si l’abonné ne possède pas EURUSD, qui est négocié par le fournisseur, les signaux peuvent être copiés pour EURUSD.m, si l’abonné dispose de celui-ci. La cartographie a considérablement élargi les possibilités de copy trading, comme même sur différents serveurs du même brokers, les noms des instruments peuvent varier.

Nous continuons d’améliorer le service de signaux

Nous continuons d’améliorer le service des Signaux, d’améliorer les mécanismes, d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et de corriger les défauts. Le service de signaux MetaTrader de 2012 et le service de signaux MetaTrader actuel est comme deux services complètement différents . Actuellement, nous mettons en œuvre Un service Cloud d'hébergement virtuel qui consiste en un réseau de serveurs pour prendre en charge des versions spécifiques de support du Terminal Client de MetaTrader. Les traders devront compléter seulement 5 étapes afin de louer la copie virtuelle de leur terminal avec une latence réseau minimale vers le serveur de trade de leur broker directement depuis le Terminal Client de MetaTrader. Cela fournira un fonctionnement 24h/24 du terminal où les traders copient les trades des fournisseurs de signaux . De plus, nous prévoyons d’introduire encore de meilleures statistiques des signaux et de fournir une nouvelle option pour les traders pour former leur propre portefeuille de signaux.

