Cómo hemos desarrollado el servicio de señales comerciales MetaTrader y el trading social en general

El trading social apareció en MetaTrader en verano del año 2012. Precisamente entonces se tomó la decisión definitiva de lanzar un nuevo servicio de copiado automático de operaciones, las Señales Comerciales. Según su concepción, este proyecto debería de hacer del trading un fenómeno más masivo: el público meta eran los traders principiantes sin experiencia previa o habilidades especiales. Las exigencias pedidas al servicio fueron las más estrictas: sencillez en la comprensión, accesibilidad máxima, independientemente de las habilidades y conocimientos, un mecanismo de funcionamiento absolutamente transparente y la protección de los suscriptores.

Como plazo límite, los desarrolladores debían tomar como referncia principios de octubre, fecha en la que debería comenzar el campeonato Automated Trading Championship 2012. Precisamente esta competición on line podría convertirse en un lugar ideal para someter a rodaje nuestro servicio, y es que atraía de manera constante la atención de una gran cantidad de traders. Y en verdad las señales resultaron bastante demandadas ya desde su nacimiento: la puesta en marcha del servicio en el campeonato dio la oportunidad a los usuarios, no solo de observar de manera pasiva el comercio ejecutado por parte de los participantes, sino también de repetir sus operaciones comerciales en su propia cuenta en MetaTrader 5. En la historia del campeonato no había sucedido nunca nada semejante.











Un mes después, en noviembre de 2012, se puso en marcha también el soporte de señales comerciales en la plataforma MetaTrader 4. Los suministradores de señales obtenían así acceso a un público de millones de inversores potenciales, y el servicio comenzó a coger ritmo. Si a principios de noviembre se registraban al día 10 nuevas señales, a finales de mes ya se agregaban 25 señales.

Seguridad del suscriptor

Ya en la etapa inicial, nos vimos ante la tarea de crear un servicio masivo de copia de operaciones, que fuera capaz de proteger al máximo a los suscriptores de la conexión a suministradores de señales perniciosas. La seguridad del trader era la prioridad número uno, dado que entendíamos perfectamente el peligro de copiar operaciones que pudieran ocasionar pérdidas en la cuenta. Por eso decidimos distribuir las señales conforme a una clasificación teniendo en cuenta la calidad, que se calculara según multitud de parámetros. Cuanto mayor fuese el ranking de calidad, más alto sería el lugar que la señal ocuparía en la clasificación, y más confianza experimentarían por ella los posibles suscriptores. Con un esquema así, las señales peligrosas serían relevadas al final de la lista.

Sin embrago, la mera clasificación conforme a un ranking no protege a los usuarios de los peligros de suscribirse a una señal perjudicial. Dependiendo del nivel de riesgo, se puede llegar incluso a prohibir la suscripción a una señal. En casos especiales se emite un mensaje de advertencia: por ejemplo, "En la cuenta pueden repetirse pérdidas significativas", "La cuenta ha sido abierta hace poco, y por eso los resultados del comercio pueden ser casuales", "Actividad comercial baja, solo 3 operaciones en el último mes" y similares.

Se implementaron también otras medidas de seguridad: los suministradores de señales no conocen a sus suscriptores (solo se sabe la cantidad de suscriptores a la señal), cada operación se comprueba con una firma digital única, los desarrolladores del servicio no recopilan información personal de los suscriptores y no tienen acceso a sus cuentas. Se ha realizado todo lo necesario para que el posible usuario del servicio esté tranquilo en lo que respecta a la integridad de su cuenta y no tenga que temer posibles estafas.



Estadística de las señales

También se ha realizado un gran trabajo en la mejora de las estadísticas de las señales. Al elegir una señal que le convenga, el trader mira en primer lugar precisamente las estadísticas, para entender si el suministrador ha estado comerciando de manera exitosa y para saber si merece la pena confiar en él. Por eso era importante lograr demostraciones de los usuarios apropiados.



En otoño de 2012, con el lanzamiento de las señales, se abrió el acceso a dos gráficos elementales: el crecimiento y el saldo. El primero mostraba el crecimiento del depósito expresado en tanto por ciento, y calculado sobre la base de los resultados de las operaciones comerciales, el segundo mostraba la cantidad de medios en la cuenta sin considerar el beneficio flotante no registrado conforme a las posiciones abiertas.

Un poco más tarde, a inicios de 2013, se introdujo el nuevo gráfico "Distribución", que mostraba la distribución por símbolos de las operaciones comerciales y la proporción de Sell/Buy. Esto permitía a los usuarios obtener una impresión más amplia de la estrategia comercial elegida por el suministrador de señales.







En verano de 2013 se añadió el gráfico "Medios", que mostraba la cantidad de recursos en la cuenta, teniendo en cuenta los resultados de las posiciones abiertas actualmente. Unos meses después se ampliaron significativamente las estadísticas una vez más: en los gráficos de crecimiento y saldo apareció la línea vertical, que dividía el comercio en dos sectores, antes de activar el monitoreo y después, con cada operación no comercial (ingreso o retirada de dinero de la cuenta) el color del gráfico cambiaba, surgiendo la posibilidad de realizar un seguimiento de las mejores y peores series comerciales. Todos estos cambios del bloque de estadísticas estaban pensados para que el posible suscriptor pudiese conformarse una imagen completa de las señales que proponen los suministradores.







Con esa misma intención, en enero de 2013 introdujimos una novedad única en toda la rama, la visualización en el gráfico. Esto hizo el uso del servicio todavía más cómodo para los traders, ya que ahora tenían la posibilidad de reflejar toda la historia del comercio de la señal en los gráficos. Con solo un botón se abren de inmediato en el terminal los gráficos de todas las parejas de divisas conforme a las que han realizado las operaciones comerciales en la cuenta de señales. A pesar del carácter único de este servicio, los traders se han acostumbrado muy rápidamente a él y han comenzado a concebirlo como una parte irrenunciable e imprescindible del copiado de señales. Se trata de un ejemplo muy claro de cómo establecemos los estándares de calidad en el trading social. El principal competidor de MetaQuotes es el propio MetaQuotes, por eso el desarrollo del servicio se parece a una carrera consigo mismo. Allí donde otros ya hace tiempo que se tranquilizaron, disfrutando de los laureles de primeros y moderados éxitos, nosotros seguimos siempre adelante, mejorando los mecanismos del copy-trading de manera permanente.







La señales en MetaTrader son un organimso vivo que se desarrolla según las leyes establecidas por los desarrolladores. No estando satisfechos con el estado actual de este asunto, revisamos de manera regular el ranking de calidad, elegimos los criterios de valoración de las señales y cambiamos la fórmula de cálculo. Estas acciones tienen la intención de que en la cúspide de la clasificación solo figuren las señales comprobadas y dignas de ello.





Correspondencia de las condiciones comerciales del suscriptor y el suministrador de señales

Otro amplio frente en nuestro trabajo es la comprobación de la correspondencia de las condiciones comerciales del suscriptor y el proveedor de señales. Dicha correspondencia constituye un elemento extremadamente importante en el correcto funcionamiento del servicio, dado que las diferencias en las condiciones ocasionan un empeoramiento en la calidad del copiado o incluso la imposibilidad de realizar el mismo. Si las condiciones comerciales son incompatibles, la señal o bien no se mostrará al suscriptor, o bien aparecerá en la lista de señales prohibidas para la suscripción. Es importante que el suscriptor siempre esté informado de las diferencias encontradas con las condiciones comerciales del proveedor; además sera informado en el momento en que se suscriba y cuando tenga lugar cada sincronización del terminal con el servidor de señales.







Con el tiempo también hemos complicado este elemento. Todo comenzó con la comparación de los ajustes de las cuentas del suscriptor y el proveedor (las divisas de los depósitos y los apalancamientos), después comenzamos a comparar ya los ajustes de cada instrumento comercial. De la comparación de las condiciones comerciales en el terminal del suscriptor pasamos a la comparación directamente en la página mql5.com, si la suscripción tiene lugar precisamente allí. Transcurrido un tiempo, añadimos un mapeado de instrumentos, ahora, si no existe una coincidencia exacta de un instrumento, se realiza una búsqueda de otro más adecuado. Por ejemplo, si el suscriptor carece de EURUSD, en la que si comercia el proveedor, es posible copiar las señales según el símbolo EURUSD.m, si el suscriptor dispone de él. El mapeado ha ampliado sustancialmente las posibilidades de copiado, ya que incluso en servidores diferentes de un mismo bróker la denominación de los instrumentos puede diferenciarse.



El trabajo de mejora de las Señales continúa

Estamos perfeccionando activamente el servicio Señales, deshaciéndonos en el proceso de los anteriores desarrollos e introduciendo cambios en los mecanismos existentes. El MetaTrader Signals de hace dos años y el MetaTrader Signals actual son dos servicios totalmente diferentes. Ahora mismo se están llevando a cabo trabajos de implementación del hosting virtual Virtual Hosting Cloud, una red de servidores para proporcionar soporte a las versiones especiales del terminal de cliente MetaTrader. En cinco pasos será posible desde MetaTrader alquilar una copia virtual del terminal con un retraso en la red mínimo hasta el servidor comercial del bróker. De esta forma, se posibilitará el funcionamiento las veinticuatro horas del terminal en el que se copian las operaciones comerciales del suministrador de señales. Además, entre los planes más próximos, tenemos la tarea de mejora de las estadísticas de las señales y la posibilidad para los usuarios del servicio de modelar una cartera de inversiones.



