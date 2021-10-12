MetaTrader 시그널 서비스 및 소셜트레이딩 이야기

MetaTrader 소셜트레이딩은 2012년 여름에 첫 발을 내딛었습니다. 그리고 자동 카피트레이딩 서비스를 런칭하기로 했죠. 바로 거래 시그널 서비스 입니다. 전반적인 투자의 입지를 다지는 것이 목표였죠. 따라서 대상은 경험이 전무하거나 특별한 기술이 없는 초보 투자자들이었습니다. 새로운 서비스에 대한 아주 엄격한 기준도 세웠죠. 투명성, 이용자의 숙련도와 상관 없는 유용성, 투명한 작동 메커니즘 및 구독자 보호를 목표로 했습니다.

10월 초 2012 자동화 거래 챔피언십 시작일을 런칭 데드라인으로 잡았습니다. 항상 많은 투자자들이 몰려드는 이벤트이기 때문에 새로운 서비스를 도입하고 테스트하기에 가장 적합한 대상이었기 때문이죠. 투자자들은 이에 아주 좋은 반응을 보였습니다. 챔피언십 상위 참가자들의 거래를 자신의 MetaTrader5 계좌에서 카피할 수 있게 되었기 때문이죠. 정말 신선한 기능이었죠.













한 달이 지난 2012년 11월, MetaTrader4 플랫폼에서도 거래 시그널 서비스를 지원하게 되었습니다. 덕분에 시그널 제공자들은 수 백만 명의 잠재 고객을 갖게 되었고 거래 시그널 서비스 또한 점점 성장해 나갔죠. 11월 초에는 매일 10개 정도의 시그널이 추가되었고, 11월 말에는 매일 25개 정도가 새로 추가되었습니다.

구독자 보호

구독자들이 수익이 발생하지 않는 시그널을 따르지 않도록 하는 시그널 분포 서비스를 개발하는 것이 초기 목표였습니다. 카피트레이딩의 위험성을 알았기 때문에 투자자 보호가 가장 중요한 문제였죠. 따라서 여러가지 변수를 기반으로 책정된 품질 평가를 기반으로 시그널을 배포하기로 했습니다. 평가 점수가 높을수록 높은 순위가 부여되었고, 그 순위 덕분에 구독자들에게 보다 큰 신뢰를 얻었죠. 위험성이 높은 시그널은 목록의 가장 끝에 나타났습니다.

하지만 평가 점수만이 마이너스 수익률로부터 구독자들을 보호하는 유일한 기준은 아닙니다. 위험도에 따라 구독 옵션이 정지되기도 합니다. 특수한 경우, '드로우다운 발생 가능', '투자 결과가 상이할 수 있음' 등의 경고 메세지가 나타날 수도 있죠.

추가적인 보호 조치도 마련했습니다. 시그널 제공자들은 구독자의 수만 알 수 있으며 구독자 개인에 대해서는 알 수 없죠. 각 거래에는 고유의 디지털 서명이 부여됩니다. 서비스 개발자들 또한 구독자들의 개인 정보를 수집하지 않으며 구독자의 계정에 대한 액세스가 불가능합니다. 따라서 계좌가 보호된다는 확신을 갇고 우리 서비스를 이용하셔도 된답니다.



시그널 통계

시그널 통계 개선을 위한 다양한 노력이 있었습니다. 시그널 선택 시 투자자는 우선적으로 통계를 확인합니다. 시그널 제공자의 수익률이나 시그널의 안정성을 알아보기 위해서죠. 따라서 이에 적합한 거래 통계를 제공하는 게 중요했죠.



2012년 가을 시그널 서비스가 처음 도입되었을 때에는 단 두 가지 기본 차트만을 확인할 수 있었습니다. 하나는 거래 오퍼레이션을 기반으로 하는 예수금 성장률을 보여주었고, 다른 하나는 현재 오픈된 포지션의 유동 수익을 제외한 계좌 내 자금을 나타냈죠.

2013년 초에는 매도/매수 비율과 통화쌍 분포를 나타내는 분포 차트가 추가되었습니다. 덕분에 특정 시그널 판매자의 거래 전략에 대한 폭넓은 이해가 가능해졌죠.









2013년 여름에는 '자기 자본' 차트가 추가되어 현재 오픈된 포지션을 포함한 계좌 전체 자본을 확인할 수 있게 되었죠. 몇 달 후에는 통계 시스템이 훨씬 더 개선되었습니다. 모니터링 전후의 차트를 구분하기 위한 수직선이 생겼고, 투자와 관련이 없는 거래(예금, 인출)를 표시하기 위한 색상이 도입되었고, 최고와 최악의 연속 거래를 확인할 수 있는 옵션도 추가되었죠. 신호에 대한 구독자들의 전반적인 이해를 돕기 위해서였습니다.





동일한 목적으로, 2013년 1월 업계 최초로 차트 시각화라는 독특한 서비스를 제공하기 시작했습니다. 차트에 적용된 시그널의 전체 거래 기록을 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게는 더욱 도움이 되었죠. 단 하나의 버튼만 클릭하면 해당 계좌에서 거래된 모든 통화쌍 차트가 열립니다. 독특한 아이디어이긴 했지만 투자자에게 아주 좋은 반응을 얻어 곧 카피트레이딩의 일부로 인식되었죠. 결국 전체 소셜트레이딩의 기준을 끌어올리게 됐습니다. MetaQuotes 사의 경쟁사는 오직 MetaQuotes 사입니다. 따라서 해당 서비스를 개발하는 건 저희 자신과 경쟁하는 것이나 다름없었죠. MetaQuotes 사는 절대 안주하지 않고 언제나 한발 앞서 카피트레이드 메커니즘 개선을 위해 노력합니다.





MetaTrader 시그널은 개발자들이 설정한 규칙에 따라 진화합니다. MetaQuotes 사는 품질 평가 검토, 시그널 평가 기준 선택 및 계산 공식 개선을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 수익이 보장되는 시그널만이 상위 목록에 나타나도록 말이죠.







구독자-시그널 프로바이더 거래 조건 호환성

시그널 서비스에서 또 한가지 중요한 점은 구독자와 시그널 프로바이더의 거래 조건 간 호환성입니다. 거래 조건의 차이가 카피트레이딩 결과 또는 카피트레이딩 가능성 자체를 저해할 수 있으므로 아주 중요하죠. 조건이 호환 불가능한 경우 구독자는 시그널을 볼 수 없거나 해당 시그널이 구독 금지 목록에 나타납니다. 시그널 구독 시나 시그널 서버와의 터미널 동기화 시 모두 구독자는 프로바이더의 거래 조건 차이에 대해 인지하고 있어야 합니다.





호환성 관련 정보는 지속적으로 보완되어 왔습니다. 초기에는 시그널 프로바이더와 구독자의 계좌 설정만 비교했다가 그 다음엔 각 금융 상품에 대한 설정도 비교했죠. 구독자 터미널에서 거래 조건을 비교했던 것이 mql5.com에서 직접 비교할 수 있도록 개선되었고요. 얼마 지나지 않아 금융상품 맵핑을 도입했습니다. 금융상품을 따로 비교하지 않고도 가장 적합한 시그널을 찾을 수 있게 되었죠.

예를 들어, 시그널 프로바이더가 EURUSD를 거래하지만 구독자가 EURUSD 통화쌍을 가지고 있지 않은 경우, 시그널은 구독자가 보유한 EURUSD.m으로 카피될 수 있습니다. 맵핑 덕분에 카피 트레이딩이 좀 더 용이해졌습니다. 동일한 브로커의 다른 서버에서 금융상품의 명칭이 상이하게 나타날 수 있기 때문이죠.

시그널 서비스 개선을 위한 노력은 계속됩니다.

시그널 서비스 개선을 위해 항상 노력하고 있습니다. 메커니즘을 업그레이드하고, 새로운 기능을 추가하고, 문제를 수정하죠. 2012년의 MetaTrader 시그널 서비스와 현재의 MetaTrader 시그널 서비스는 완전히 다른 서비스나 마찬가지입니다. 현재는 MetaTrader 터미널 버전에 따라 서버가 제공되는 가상 클라우드 호스팅 서비스를 제공하고 있습니다. 투자자들은 이제 5단계만 거치면 MetaTrader 클라이언트 터미널에서 브로커의 서버에 대한 지연이 최소화된 가상 터미널을 빌릴 수 있습니다. 덕분에 24시간 카피 트레이딩이 가능해졌죠. 시그널 통계는 계속해서 추가될 예정이며 투자자들이 개인 시그널 포트폴리오를 만들 수 있도록 새로운 옵션도 제공될 예정입니다.

