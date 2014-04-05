SMC Engine Premium

RITZ Quantum Market Structure Detection adalah indikator generasi terbaru yang menggabungkan Adaptive ZigZag, Fractal Logic, RSI Strength Panel, dan Smart HH/HL/LH/LL Detection untuk membaca struktur pasar dengan presisi tinggi.

Dirancang untuk trader SMC, scalper, intraday, maupun swing trader yang membutuhkan market mapping yang akurat, ringan, dan real-time.

Indikator ini tidak hanya menggambar swing, tetapi memahami struktur, mendeteksi perubahan karakter (CHOCH), Break of Structure (BOS), equilibrium, hingga zona premium/discount secara otomatis.

Highlight

  • Adaptive ZigZag + Fractal Intelligence
    Swing tidak lagging dan menyesuaikan volatilitas ATR.

  • Smart HH/HL/LH/LL Engine
    Deteksi struktur terkonfirmasi, bukan hanya titik swing acak.

  • Real-time BOS & CHOCH Detection
    Alert presisi tanpa false trigger dari bar yang belum fix.

  • RSI Strength Panel
    Menampilkan kekuatan tren, momentum, dan tekanan buyer/seller.

  • Zone Transition System
    Notifikasi saat harga masuk/keluar Premium, Discount, atau Equilibrium.

  • Push Notification, Alert Popup, dan Log Intelligent Filter
    Notifikasi tidak spam dan hanya muncul pada event valid.

  • Ultra Lightweight & Anti-Flicker Drawing
    Stabil untuk M1–H1 meskipun multitimescale aktif.

Apa yang Dilakukan Indikator Ini?

Membaca Struktur Pasar Secara Otomatis

Indikator mengidentifikasi:

  • Higher High (HH)

  • Higher Low (HL)

  • Lower High (LH)

  • Lower Low (LL)

Struktur ditampilkan jelas sehingga Anda langsung tahu fase:

  • Trend Lanjut

  • Trend Lemah

  • Potensi Reversal

  • Perubahan karakter (CHOCH)

Deteksi BOS / CHOCH Dengan Validasi Candlestick

BOS/CHOCH hanya muncul pada bar yang sudah fixed — bukan saat sedang bergerak.
Hasilnya:
tidak repaint
tidak muncul berulang
tidak men-trigger alert palsu
lebih akurat saat swing berbalik

RSI Strength Engine

Panel RSI memberikan:

  • Tren jangka pendek & menengah

  • Zona ekstrem (OB/OS)

  • Momentum buyer vs seller

  • Strength bar yang mudah dibaca

Cocok dipadukan dengan struktur pasar untuk:

  • Konfirmasi entry

  • Mendeteksi divergence

  • Menilai kekuatan retest

Equilibrium & Premium/Discount Zone

Indikator otomatis mengidentifikasi:

  • Premium Zone (sell zone)

  • Discount Zone (buy zone)

  • Equilibrium (50%)

Sertai dengan notifikasi:

  • Masuk ke zona

  • Keluar dari zona

  • Cross equilibrium

  • Potensi trend lanjutan

Notifikasi Pintar Tanpa Spam

Dengan sistem last alert memory:

  • Notifikasi hanya muncul sekali per event penting

  • Push notif, popup, dan print log bisa diatur terpisah

  • Mode "Zone Transition" untuk alert transisi halus antar zona

Keunggulan Dibanding Indikator Lain

✔ Tidak repaint
✔ Tidak berat meski banyak objek
✔ Struktur SMC real-time
✔ Panel RSI built-in
✔ Smart fractal + swing validation
✔ BOS/CHOCH bar valid only
✔ Pengaturan notifikasi lengkap
✔ Cocok untuk Scalper, Day Trader, Swing Trader

Input Parameter Utama

General

  • ShowStructure

  • ShowZigZag

  • ShowRSIPanel

  • ShowSwingLabels

Zone Engine

  • EnablePremiumZone

  • EnableDiscountZone

  • ZoneTransitionMode

Notifications

  • EnableAlerts

  • EnablePushNotif

  • EnableZoneNotification

Swing & Fractal Settings

  • Fractal_Period

  • ATR_Filter

  • Min_Swing_Distance

Setiap parameter telah disederhanakan agar tidak membingungkan pengguna baru, namun tetap lengkap untuk pengguna profesional.

Cocok Untuk Strategi

  • Smart Money Concept (SMC)

  • Breaker / Mitigation / Liquidity Grab

  • Trend Following

  • Scalping Struktur

  • Power of Three (PO3)

  • Market Mapping

  • Swing Confirmation

  • Momentum + Structure Trading

Rekomendasi Penggunaan

Gunakan indikator ini sebagai:

  • Market structure map utama

  • Konfirmasi arah pada M1–M15

  • Identifikasi swing utama pada H1

  • Validasi BOS + CHOCH saat retest

  • Pemetaan Premium/Discount sebelum entry

Siap Mengubah Cara Anda Membaca Market?

RITZ Quantum Market Structure Detection adalah alat yang Anda perlukan jika Anda ingin:

  • Membaca struktur dengan lebih cepat

  • Entry lebih presisi

  • Menilai arah pasar dengan keyakinan

  • Mengurangi noise dan false signals


QUANTUM MARKET STRUCTURE DETECTION
Where Market Science Meets Trading Artistry

Decode the Market’s DNA.
Trade the Structure.
Master the Quantum Field.



