SMC Engine Premium

ATrend Zaha Feiz 4.82 (17) 지표

ATREND: 작동 방식 및 사용 방법 ### 작동 방식 MT5 플랫폼을 위한 "ATREND" 지표는 기술 분석 방법론의 조합을 활용하여 트레이더에게 강력한 매수 및 매도 신호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 지표는 주로 변동성 측정을 위해 평균 진폭 범위(ATR)를 활용하며, 잠재적인 시장 움직임을 식별하기 위한 트렌드 탐지 알고리즘과 함께 사용됩니다. 구매 후 메시지를 남기면 특별 보너스 선물을 받게 됩니다. ### 주요 특징: - 동적 트렌드 탐지: 이 지표는 시장 트렌드를 평가하고 신호를 조정하여 트레이더가 현재 시장 상황에 맞춰 전략을 조정할 수 있도록 돕습니다. - 변동성 측정: ATR을 사용하여 시장의 변동성을 측정하며, 이는 최적의 손절매(SL) 및 이익 실현(TP) 수준을 결정하는 데 중요합니다. - 신호 시각화: 이 지표는 차트에 매수 및 매도 신호를 시각적으로 표시하여 트레이더의 의사 결정을 향상시킵니다. ### 운영 단계 #### 입력 및 설정 - TimeFr