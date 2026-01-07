EPoCreW Super ORB H4 Indicator

EPo-CreW Forex Super ORB-H4 지표에 오신 것을 환영합니다!

이 가이드는 시장의 첫 번째 4시간 오프닝 레인지를 기반으로 높은 확률의 거래 기회를 식별하는 이 강력한 도구의 사용 방법을 설명합니다.

초보자든 숙련된 트레이더든, 이 시스템은 보다 자신감 있고 일관된 트레이딩을 할 수 있도록 도와줍니다. 이 제품은 데모 제품이며, 설치일로부터 30일 후에 만료됩니다.

트레이딩 전략

전략 1: 브레이크아웃 & 되돌림 (메인 전략)

SELL(매도) 설정:

가격이 파란색 라인을 상향 돌파한다 (고점 돌파)

금색 BREAKOUT 화살표가 나타난다

가격이 다시 파란색 라인 아래에서 마감될 때까지 기다린다

빨간색 SELL 화살표가 나타난다 (되돌림 진입)

표시된 가격에서 SELL 진입

SL 은 빨간 점 (레인지 고점 위)

TP 는 파란 점 (TP1, TP2, TP3)

BUY(매수) 설정:

가격이 빨간색 라인을 하향 돌파한다 (저점 돌파)

금색 BREAKOUT 화살표가 나타난다

가격이 다시 빨간색 라인 위에서 마감될 때까지 기다린다

초록색 BUY 화살표가 나타난다 (되돌림 진입)

표시된 가격에서 BUY 진입

SL 은 빨간 점 (레인지 저점 아래)

TP 는 파란 점 (TP1, TP2, TP3)

핵심 규칙:

반드시 캔들이 완전히 마감된 후 진입

돌파 방향으로만 거래

제공된 SL / TP 레벨 사용

전략 2: 레인지 트레이딩 (보조 전략)

활성화:

Enable Intra-Range Trading = true 로 설정

레인지 하단에서 BUY:

가격이 빨간색 라인(일일 저점) 에 접근

강세 핀바 / 패턴 형성

초록색 BUY_RANGE 화살표 표시

BUY 진입

SL 은 빨간 점 아래

TP 는 파란 점

레인지 상단에서 SELL:

가격이 파란색 라인(일일 고점) 에 접근

약세 핀바 / 패턴 형성

빨간색 SELL_RANGE 화살표 표시

SELL 진입

SL 은 빨간 점 위

TP 는 파란 점

핵심 규칙:

레인지 경계 근처에서만 거래

하루 최대 2회 레인지 거래

명확한 거부 패턴 필수

돌파 발생 시 거래 중단

전략 3: 패턴 리젝션

인식되는 패턴:

핀바

엔골핑 패턴

도지

인사이드 바

트레이딩 규칙:

패턴은 반드시 레인지 경계에서 형성

리젝션 화살표 (보라/마젠타) 표시

리젝션의 반대 방향으로 거래

제공된 SL / TP 사용

신호 간격 규칙 준수

설정

지표를 적용하거나 열면 모든 설정은 쉽게 이해할 수 있도록 구성되어 있습니다.

당일 이전 신호 표시

TP 모드 선택

TP1 / TP2 / TP3 R:R 비율

트레일링 & 브레이크이븐

뉴스 필터

대시보드 설정

상관관계 옵션

마이너스 잔고 보호

레인지 트레이딩

알림 설정

기억하세요:

모든 거래에서 맞히는 것이 목표가 아니라, 장기적으로 수익을 내는 것이 목표입니다.

EPo-CreW Forex Super ORB-H4 를 참고하되, 항상 자신의 판단을 우선하세요.

EPo-CreW FX 의미:

End Poverty, Create Wealth with Forex