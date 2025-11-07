한정 기간 출시 가격: 현재 800 가격이 할인되었습니다! 최종 가격은 1212까지 상승할 것입니다.

고급 리스크 관리 EA





Nova Stem 는 스마트 리스크 관리자와 프로프 거래자를 위해 맞춤 설계된 강력한 전문가 어드바이저입니다. 이는 GBPJPY에서 완전히 자동으로 실행되며 M15를 기본 차트로 사용합니다. 단 하나의 차트에만 EA를 로드하고 정밀한 논리가 모든 것을 처리하도록 하십시오.





포함된 보너스: 구매 후 저에게 메시지를 보내시면 무료 전문가 어드바이저를 받을 수 있습니다. 유효한 백테스트 결과를 위해 저와 연결하여 안내 및 설정 파일을 공유하겠습니다. 연락 주시면 시연 전용 체험판을 보내드리겠습니다.





“엄격한 손실 통제 및 뉴스 필터를 갖춘 — Nova Stem는 생존과 성장을 위해 구축되었습니다.”





주요 기능

기반 작업: 모멘텀 가속 패턴을 사용하여 시장의 충동적인 단계를 식별하고, 사소한 조정이 끝나는 시점에 거래에 진입하여 제가 처음부터 설계한 변동성 필터를 통해 진입 정밀도를 극대화합니다.

모멘텀 가속 패턴을 사용하여 시장의 충동적인 단계를 식별하고, 사소한 조정이 끝나는 시점에 거래에 진입하여 제가 처음부터 설계한 변동성 필터를 통해 진입 정밀도를 극대화합니다. 단 한 개의 차트 필요: GBPJPY에 부착하고 EA가 모든 논리를 내부적으로 처리합니다.

GBPJPY에 부착하고 EA가 모든 논리를 내부적으로 처리합니다. 심볼 목록: GBPJPY (기본 입력)과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.

(기본 입력)과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 로트 관리 모드: 고정 로트 또는 계좌 잔액을 기준으로 한 위험 기반 로트를 선택하십시오.

고정 로트 또는 계좌 잔액을 기준으로 한 위험 기반 로트를 선택하십시오. 전략적 손실 중지: 손실이 설정된 한도를 초과할 경우 자동으로 거래를 종료하고 거래를 중단합니다 (예: 70%).

손실이 설정된 한도를 초과할 경우 자동으로 거래를 종료하고 거래를 중단합니다 (예: 70%). 자동 뉴스 필터: 고위험 뉴스와 가까운 거래가 이루어지지 않도록 자동으로 조정 가능한 뉴스 필터를 확인합니다.





추천 설정 부착할 차트: GBPJPY

GBPJPY 시간대: M15

M15 계좌 잔액: 최소 $250

최소 $250 레버리지: 1:33 이상

1:33 이상 브로커: 스프레드가 낮은 ECN 브로커

스프레드가 낮은 ECN 브로커 텔레그램 채널: 저에게 문의해 주세요

저에게 문의해 주세요 MQL 채널: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide 전체 사용 설명서: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





프로프 회사 친화적

일일 손실 및 위험 제한을 따르도록 구축됨

일일 손실이 위험 매개변수를 초과할 경우 거래를 완전히 중지할 수 있습니다





구매 후

즉시 저희에게 연락하십시오 저희의 프라이빗 텔레그램 채널에 접근하여 업데이트, 뉴스 및 독점 EA 팁을 확인할 수 있습니다.