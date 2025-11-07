Nova Stem

고급 리스크 관리 EA 


Nova Stem 는 스마트 리스크 관리자와 프로프 거래자를 위해 맞춤 설계된 강력한 전문가 어드바이저입니다. 이는 GBPJPY에서 완전히 자동으로 실행되며 M15를 기본 차트로 사용합니다. 단 하나의 차트에만 EA를 로드하고 정밀한 논리가 모든 것을 처리하도록 하십시오.


포함된 보너스: 구매 후 저에게 메시지를 보내시면 무료 전문가 어드바이저를 받을 수 있습니다.

유효한 백테스트 결과를 위해 저와 연결하여 안내 및 설정 파일을 공유하겠습니다.

연락 주시면 시연 전용 체험판을 보내드리겠습니다.


“엄격한 손실 통제 및 뉴스 필터를 갖춘 — Nova Stem는 생존과 성장을 위해 구축되었습니다.”


주요 기능

  • 기반 작업: 모멘텀 가속 패턴을 사용하여 시장의 충동적인 단계를 식별하고, 사소한 조정이 끝나는 시점에 거래에 진입하여 제가 처음부터 설계한 변동성 필터를 통해 진입 정밀도를 극대화합니다. 
  • 단 한 개의 차트 필요: GBPJPY에 부착하고 EA가 모든 논리를 내부적으로 처리합니다.
  • 심볼 목록:  GBPJPY (기본 입력)과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 
  • 로트 관리 모드: 고정 로트 또는 계좌 잔액을 기준으로 한 위험 기반 로트를 선택하십시오.
  • 전략적 손실 중지: 손실이 설정된 한도를 초과할 경우 자동으로 거래를 종료하고 거래를 중단합니다 (예: 70%).
  • 자동 뉴스 필터: 고위험 뉴스와 가까운 거래가 이루어지지 않도록 자동으로 조정 가능한 뉴스 필터를 확인합니다.


추천 설정


프로프 회사 친화적

  • 일일 손실 및 위험 제한을 따르도록 구축됨
  • 일일 손실이 위험 매개변수를 초과할 경우 거래를 완전히 중지할 수 있습니다


구매 후

즉시 저희에게 연락하십시오 저희의 프라이빗 텔레그램 채널에 접근하여 업데이트, 뉴스 및 독점 EA 팁을 확인할 수 있습니다.

