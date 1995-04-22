Equity Security

수익 창출 전략의 방어적 조치!


손자(孫子)가 말했듯: 패배를 막는 것은 방어적 전술이며, 적을 물리치는 능력은 공격을 의미한다.


자동 거래 시스템(EA)의 결함으로 인한 터무니없는 손실을 막고 싶으신가요? 수익과 손실을 추적하고 리스크 관리를 진지하게 접근하고 싶으신가요? 다음 프로프 펌 계좌나 다음 EA를 구매하기 전에 잠시 멈추세요. 먼저 축하드립니다! 여러분을 위해 개발한, 거래 중 예상치 못한 손실에 대한 첫 번째 방어선을 소개합니다. 이 강력한 도구는 일일 수익 목표나 일일 손실이 사전 설정된 한도에 도달하면 자동으로 계좌를 잠그어 추가 거래를 차단합니다. 감정적 결정, 변동성 높은 시장, 또는 오작동하는 EA로부터 자본을 보호합니다. 이 도구를 여러분의 트레이딩 무기고에 추가하고 자신감 있게 거래하세요!


MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145639


✅ 주요 기능:


🚫 자동 거래 차단: 일일 순자산 손실 또는 일일 수익 목표에 도달하면 모든 거래 활동을 중단합니다.

📊 실시간 모니터링: 거래일 내내 자본금 대비 손실률을 지속적으로 추적합니다.

⏰ 일일 초기화: 새로운 거래일이 시작되면 손실 한도와 수익 목표가 자동으로 초기화됩니다.

⚙️ 사용자 지정 설정: 거래 계획에 따라 수익 목표와 손실 한도를 백분율 또는 고정 금액으로 설정하세요.

🔔 알림 및 통지: 자본금 한도에 도달하면 알림을 받습니다.



💡 T가 필요한 이유

4.95 (22)
유틸리티
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
유틸리티
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
유틸리티
Elliott Wave Counter는 Elliott 파동의 빠르고 사용자 친화적인 수동 마크업을 위한 패널입니다. 색상과 마크 수준을 선택할 수 있습니다. 도구에서 만든 마지막 마크업과 전체 마크업을 제거하는 기능도 있습니다. 한 번의 클릭으로 마크업이 이루어집니다. 5번 클릭 - 5개의 웨이브가 있습니다! Elliott Wave Counter는 Elliott 파동의 초보자와 전문 분석가 모두에게 훌륭한 도구가 될 것입니다. Elliott Wave Counter 설치 및 입력 가이드 당신이 얻고 싶다면       EA 추가 URL(   http://autofxhub.com   ) MT5 터미널에 대한   알림   (스크린샷 참조). MT4 버전   https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5 버전   https://www.mql5.com/en/market/product/15081 일반 입력: 웨이브 유형 버튼:   이 버튼을 사용하면 차트
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
유틸리티
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Partial Close Expert
Omar Alkassar
5 (1)
유틸리티
Partial Close Expert는   여러 기능을 하나의 자동화 시스템으로 결합한 도구입니다. 이 EA는 위험 관리 및 잠재 수익 극대화를 위한 다양한 옵션을 제공하여 트레이더가 포지션을 더욱 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. Partial Close Expert를 사용하면 거래자는 다음을 설정할 수 있습니다.       부분 폐쇄       이익을 확보하기 위한 수준       트레일링 스톱       이익을 보호하고 손실을 제한하는 수준       손익분기점       가격이 불리하게 변동하더라도 거래가 손익분기점을 넘지 않도록 보장하는 수준과 여러 가지 다른 기능이 있습니다. 이 올인원 EA를 사용하면 트레이더는 거래를 지속적으로 모니터링할 필요가 없으므로 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. EA는 시장 상황에 따라 미리 설정된 지시를 실행하여 트레이더에게 거래에 대한 유연성과 통제력을 제공합니다. 부분 닫기 전문가 첨부,       키보드의 "p"를 누르고  
Master Trend Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
유틸리티
Master Trend Dashboard is a new generation indicator, compact, light and efficient. Each element of this Dashboard is designed to return specific signals as: Price Action, Breakout, Net Change (performance of the instrument), algorithmic studies, correlations and statistical calculations. This tool will change your way of trading allowing you to receive important information. See the Graphic Signals to understand every single signal below: Graphic Signals Symbol name and arrow color Green = Cur
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
유틸리티
Trade Copier Agent는 여러 MetaTrader(4/5) 계정/터미널 간에 거래를 복사하도록 설계되었습니다. 이 도구를 사용하면 제공자(소스) 또는 수신자(대상) 역할을 할 수 있습니다. 모든 거래 행위는 지연 없이 제공자에서 수신자로 복사됩니다. 이 도구를 사용하면 0.5초 미만의 매우 빠른 복사 속도로 동일한 컴퓨터의 여러 MetaTrader 터미널 간에 거래를 복사할 수 있습니다. 무역 복사기 에이전트 설치 및 입력 가이드 복사를 시작하기 전이나 주문이 없을 때 공급자 계정의 설정을 적용하십시오! 주문이 있는 동안 모든 변경 사항은 수신자 계정에 영향을 미칩니다. 예: 공급자 계정이 구매 주문을 적용한 다음 구매를 비활성화하면 수신자 계정의 모든 구매 주문이 닫힙니다. EA에 대한 알림을 받으려면 URL(   http://autofxhub.com   ) MT4 터미널을 추가하십시오(스크린샷 참조). MT5 버전   https://www.mql5.com/en/m
