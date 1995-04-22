Equity Security

수익 창출 전략의 방어적 조치!





손자(孫子)가 말했듯: 패배를 막는 것은 방어적 전술이며, 적을 물리치는 능력은 공격을 의미한다.





자동 거래 시스템(EA)의 결함으로 인한 터무니없는 손실을 막고 싶으신가요? 수익과 손실을 추적하고 리스크 관리를 진지하게 접근하고 싶으신가요? 다음 프로프 펌 계좌나 다음 EA를 구매하기 전에 잠시 멈추세요. 먼저 축하드립니다! 여러분을 위해 개발한, 거래 중 예상치 못한 손실에 대한 첫 번째 방어선을 소개합니다. 이 강력한 도구는 일일 수익 목표나 일일 손실이 사전 설정된 한도에 도달하면 자동으로 계좌를 잠그어 추가 거래를 차단합니다. 감정적 결정, 변동성 높은 시장, 또는 오작동하는 EA로부터 자본을 보호합니다. 이 도구를 여러분의 트레이딩 무기고에 추가하고 자신감 있게 거래하세요!





MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145639





✅ 주요 기능:





🚫 자동 거래 차단: 일일 순자산 손실 또는 일일 수익 목표에 도달하면 모든 거래 활동을 중단합니다.

📊 실시간 모니터링: 거래일 내내 자본금 대비 손실률을 지속적으로 추적합니다.

⏰ 일일 초기화: 새로운 거래일이 시작되면 손실 한도와 수익 목표가 자동으로 초기화됩니다.

⚙️ 사용자 지정 설정: 거래 계획에 따라 수익 목표와 손실 한도를 백분율 또는 고정 금액으로 설정하세요.

🔔 알림 및 통지: 자본금 한도에 도달하면 알림을 받습니다.









💡 T가 필요한 이유