Extractors MT4

XAUUSD용 추출기


XAUUSD용 Extractors는 금(XAUUSD) 거래 시 정밀성, 위험 관리, 그리고 유연한 거래 로직을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 전문가급 전문가 자문(EA)입니다. 두 가지 고급 내장 전략과 다섯 가지 유연한 시장 접근 모드를 통합하여 트레이더가 다양한 시장 구조에서 시스템의 해석, 진입 및 관리 방식을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.

Extractors는 광범위한 연구 개발을 기반으로 구축되었으며, 이전 프로젝트인 Gold Throne의 진화된 버전으로, 더 넓은 그리드 간격, 향상된 위험 제한, 그리고 공격적인 거래는 줄이고 안전성은 강화하는 스마트한 거래 관리 로직을 통해 더욱 개선되었습니다.


그리드 모드를 비활성화하거나 끄려면 EA_Deactivation_Key 입력으로 이 키를 삽입합니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14를 입력하고, 비그리드 모드(Prop Firm)를 비활성화하거나 끄려면 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14를 사용합니다. 둘 다 활성화된 상태로 두려면 EA_Deactivate_Key 입력을 비워 둡니다.


파일 설정 다양한 모드를 백테스트하기 위한 전체 설명이 있는 댓글 섹션을 참조하세요.


전략 1 – 그리드 트레이딩(마팅게일 없음)

이 전략은 그리드 거래의 구조적 이점을 유지하면서도 노출을 줄이도록 설계된 비마팅게일 그리드 알고리즘을 구현합니다. 기존 그리드와 달리, Extractors는 4,000포인트 간격으로 진입 포지션을 배치하여 포지션 밀도와 누적 손실 위험을 크게 줄입니다.

이러한 간격 덕분에 시스템은 약 80%의 시간 동안 단일 활성 포지션으로 운영되어, 장기 가격 변동 시에도 그리드의 유연성을 유지하면서도 단일 진입 거래 시스템처럼 효과적으로 작동합니다.


Cut_Loss (%) – 백분율 기반 위험 관리

Cut_Loss(%) 입력을 통해 사용자는 그리드 운영 중 EA가 사용할 수 있는 계좌 자본을 제어할 수 있습니다. 백분율 기준치에 도달하면 그리드 확장이 중단되어 사용자가 정의한 자본 보호 수준에 따라 그리드 노출을 제한하는 가상 손절매 시스템이 효과적으로 도입됩니다. 이러한 설계는 과다 노출을 최소화하고 트레이더에게 그리드 리스크에 대한 정밀한 통제력을 제공합니다.


전략 2 – 수동 위험-보상 관리

두 번째 기본 제공 전략은 수동 위험 및 보상 관리에 중점을 둡니다. 사용자는 고정 손절매 및 이익실현 거리를 설정할 수 있어, 정밀한 위험 매개변수와 낮은 손실률의 일관성이 요구되는 자산형 펌 계좌에 특히 적합합니다.

이러한 값을 수동으로 설정함으로써 트레이더는 거래 목표에 따라 보상과 보호의 균형을 이루는 명확하고 규칙 기반의 구조를 만들 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 엄격한 평가 및 계좌 자금 요건을 충족하는 거래 행동의 완전한 투명성과 일관성을 보장합니다.


5가지 시장 접근 모드

Extractors는 다섯 가지 고유한 운영 모드를 제공하며, 각 모드는 고유한 논리 구조와 시장 해석을 갖추고 있습니다. 이러한 모드는 다음과 같은 매개변수를 조정합니다.

  • 거래 진입 조건 및 확인 필터
  • 주문 간격 및 체결 로직
  • 거래 빈도
  • 변동성 기반 동적 조정
  • 위험 조정 및 노출 대응

이를 통해 트레이더는 보수적인 거래 스타일부터 적응형 또는 능동적인 거래 스타일까지 다양한 시장 진입 방식을 모색할 수 있습니다. 다음과 같은 작업이 가능합니다.

  • 하나의 차트에서 두 전략을 동시에 실행하거나
  • 더욱 명확한 비교와 성과 분석을 위해 각 전략을 서로 다른 차트에 별도로 적용하세요.


뉴스 필터 통합

Extractors에는 영향력이 큰 경제 이벤트 전후의 거래 활동을 자동으로 관리하는 뉴스 필터가 내장되어 있습니다. EA를 활성화하면 뉴스 발표 전후에 새로운 거래를 일시 중지하거나 지연시켜 NFP, CPI, FOMC 발표와 같이 변동성이 큰 기간 동안 노출을 줄일 수 있습니다. 이 기능은 특히 금과 같은 민감한 상품의 경우 예측 불가능한 시장 급등 시 원치 않는 거래를 방지하는 데 도움이 됩니다.


기기 호환성 및 기간

Extractors는 XAUUSD(금)에 최적화되어 있지만, 다음을 포함하여 유사한 변동성 프로필을 공유하는 다른 도구에도 적용할 수 있습니다.

  • 주요 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, USDJPY 등)
  • 비트코인(BTCUSD)
  • 나스닥(US100)
  • 다우존스(US30)
  • 브로커가 지원하는 기타 CFD

권장 기간: M1~M30

최소 입금액: $100


중요 호환성 고지:

이 EA는 종목 체결 모델 및 백테스트 데이터 피드 형식의 내부적 차이로 인해 Exness 브로커 서버와 호환되지 않습니다. 백테스트 중에 거래가 완료되지 않거나 체결되지 않는 경우 다음을 수행하세요.

  1. MetaTrader 5 터미널에서 바로 MetaQuotes 데모 계좌를 생성하세요.
  2. MetaQuotes 데이터 피드를 사용하여 백테스트를 다시 실행하세요.


소품 회사 적합성

Extractors는 자산운용사의 규정 준수를 염두에 두고 설계되었습니다. EA는 점진적인 랏 크기 조정, 거래당 고정 위험 로직, 그리고 일관된 자금 관리 원칙을 특징으로 하며, 엄격한 위험 및 인출 한도를 적용하는 자산운용사 평가 및 자금 계좌에 적합합니다.


시각적 데모 및 테스트 예

제공된 제품 스크린샷은 다음을 보여줍니다.

  • 타이트한 손절매 설정과 와이드 손절매 설정의 영향은 유연성이 시장 포지셔닝에 미치는 영향을 보여줍니다.
  • 변동성 하에서 그리드 간격의 예와 거래 빈도에 미치는 영향.
  • 서로 다른 모드에서 동시에 작동하는 이중 전략 설정의 샘플 구성.

본 영상 자료는 교육 및 구성 참고용으로만 제공되며, 구체적인 결과나 성과를 나타내기 위한 것이 아닙니다.


주요 기능 요약

  • 두 가지 고급 내장 전략: 그리드(마팅게일 없음) 및 수동 위험-보상
  • 유연한 시장 적응을 위한 5가지 운영 모드
  • 4,000포인트의 넓은 그리드 간격으로 노출 감소
  • 주식 관리 그리드 제한을 위한 백분율 기반 컷로스(%)
  • 이벤트 기반 거래 관리를 위한 내장 뉴스 필터
  • M1~M30 시간대에서 작동
  • XAUUSD에 최적화되었으며 다른 상품도 지원
  • Prop Firm 호환 구성
  • Exness 서버와 호환되지 않음
  • 하나 또는 여러 차트에서 이중 전략 운영
  • 조정 가능한 손절매 및 이익실현 설정
  • 명확한 주식 보호 메커니즘 및 거래 필터


최종 개요

XAUUSD용 Extractors는 통제된 위험 노출과 전략적 시장 유연성이라는 두 가지 원칙을 기반으로 구축된 균형 잡히고 적응력 있는 거래 프레임워크입니다.

저위험 그리드 시스템이든 정밀하게 설계된 수동 위험-보상 구조든, Extractors는 트레이더가 구조, 일관성, 그리고 위험 인식을 바탕으로 금의 변동성을 헤쳐나갈 수 있도록 지원합니다. 마팅게일을 사용하지 않고, 고위험 복리 계산을 피하며, 모든 운영 단계에서 사용자 정의 제어 기능을 통합합니다.

안정성과 적응성을 기반으로 설계된 맞춤형, 체계적이고 전문적인 시스템을 원하는 트레이더를 위해, XAUUSD용 Extractors는 거래 자동화에 대한 체계적인 접근 방식을 제공합니다.



