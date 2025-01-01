MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileFileFindNext
FileFindNext
FileFindFirst() 메서드로 시작된 파일 검색을 계속하기.
|
bool FileFindNext(
매개변수
search_handle
[in] FileFindFirst() 메서드로 반환된 검색 핸들.
file_name
[in] 성공하면 찾은 파일의 이름이 배치되는 문자열에 대한 참조.
값 반환
성공하면 true, 필터에 해당하는 파일이 없는 경우 false.