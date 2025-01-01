문서화섹션
FileFindNext

FileFindFirst() 메서드로 시작된 파일 검색을 계속하기.

bool  FileFindNext(
   int      search_handle,     // 핸들 검색
   string&  file_name          // 참조
  \)

매개변수

search_handle

[in]  FileFindFirst() 메서드로 반환된 검색 핸들.

file_name

[in]  성공하면 찾은 파일의 이름이 배치되는 문자열에 대한 참조.

값 반환

성공하면 true, 필터에 해당하는 파일이 없는 경우 false.