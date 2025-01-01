문서화섹션
WriteInteger

파일에 int 또는 uint 유형 변수 쓰기.

uint  WriteInteger(
   int  value      // 값
  \)

매개변수

[in]  쓸 변수.

값 반환

쓴 바이트 수.