SetCommon
FILE_COMMON 플래그를 설정하기/비우기.
|
void SetCommon(
매개변수
common
[in] FILE_COMMON 플래그의 새 값.
참고
FILE_COMMON 플래그는 현재 작업 폴더를 결정합니다. 거짓이면 로컬 터미널 폴더가 현재 작업 폴더로 사용됩니다. true이면 공통 데이터 폴더가 현재 작업 폴더로 사용됩니다. 파일이 이미 열려 있으면 플래그를 변경할 수 없습니다.