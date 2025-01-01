문서화섹션
FILE_COMMON 플래그를 설정하기/비우기.

void  SetCommon(
   bool  common      // 플래그 값
  \)

매개변수

common

[in]  FILE_COMMON 플래그의 새 값.

참고

FILE_COMMON 플래그는 현재 작업 폴더를 결정합니다. 거짓이면 로컬 터미널 폴더가 현재 작업 폴더로 사용됩니다. true이면 공통 데이터 폴더가 현재 작업 폴더로 사용됩니다. 파일이 이미 열려 있으면 플래그를 변경할 수 없습니다.