FILE_UNICODE 플래그 설정하기/비우기.

void  SetUnicode(
   bool  unicode      // 플래그 값
  \)

매개변수

유니코드

[in]  FILE_UNICODE 플래그의 새 값.

참고

문자열 작업의 결과는 FILE_UNICODE 플래그에 따라 달라집니다. false일 경우, ANSI 코드가 사용됩니다(1 바이트 기호). 설정된 경우 UNICODE 코드가 사용됩니다(2 바이트 기호). 파일이 이미 열려 있으면 플래그를 변경할 수 없습니다.