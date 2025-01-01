MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileSetUnicode
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
SetUnicode
FILE_UNICODE 플래그 설정하기/비우기.
void SetUnicode(
매개변수
유니코드
[in] FILE_UNICODE 플래그의 새 값.
참고
문자열 작업의 결과는 FILE_UNICODE 플래그에 따라 달라집니다. false일 경우, ANSI 코드가 사용됩니다(1 바이트 기호). 설정된 경우 UNICODE 코드가 사용됩니다(2 바이트 기호). 파일이 이미 열려 있으면 플래그를 변경할 수 없습니다.