FileFindFirst
지정된 필터를 사용하여 파일 검색을 시작.
|
int FileFindFirst(
매개변수
필터
[in] 검색 필터.
file_name
[out] 성공할 경우 처음 찾은 파일의 이름이 문자열에 대한 참조에 배치됩니다.
값 반환
필터에 해당하는 파일이 없는 경우 FileFindNext 또는 INVALID_HANDLE을 사용하여 추가 파일 검색에 사용할 수 있는 핸들입니다.
참고
작업 폴더는 SetCommon() 메서드에 의해 이전에 설정/재설정된 플래그에 따라 달라집니다.