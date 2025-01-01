문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileFileFindFirst 

FileFindFirst

지정된 필터를 사용하여 파일 검색을 시작.

int  FileFindFirst(
   const string  filter,        // 검색 필터
   string&       file_name      // 참조
  \)

매개변수

필터

[in]  검색 필터.

file_name

[out]  성공할 경우 처음 찾은 파일의 이름이 문자열에 대한 참조에 배치됩니다.

값 반환

필터에 해당하는 파일이 없는 경우 FileFindNext 또는 INVALID_HANDLE을 사용하여 추가 파일 검색에 사용할 수 있는 핸들입니다.

참고

작업 폴더는 SetCommon() 메서드에 의해 이전에 설정/재설정된 플래그에 따라 달라집니다.