TRP: TC Energy Corporation
52.66 USD 0.29 (0.55%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRPの今日の為替レートは、0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり52.15の安値と52.75の高値で取引されました。
TC Energy Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
52.15 52.75
1年のレンジ
43.39 52.75
- 以前の終値
- 52.37
- 始値
- 52.21
- 買値
- 52.66
- 買値
- 52.96
- 安値
- 52.15
- 高値
- 52.75
- 出来高
- 1.351 K
- 1日の変化
- 0.55%
- 1ヶ月の変化
- 1.88%
- 6ヶ月の変化
- 11.66%
- 1年の変化
- 10.63%
