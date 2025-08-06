Devises / TRP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TRP: TC Energy Corporation
52.54 USD 0.12 (0.23%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TRP a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.36 et à un maximum de 53.08.
Suivez la dynamique TC Energy Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRP Nouvelles
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- How Canada’s Haisla became the world’s first Indigenous LNG owners
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- Forget Enbridge: Here’s Why TC Energy Is The Better Choice Today (NYSE:ENB) (NYSE:TRP)
- Social Security Is Broken: 4 Stocks I'd Bet My Retirement On Today
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Top 4 Natural Gas Pipeline Stocks to Own in 2025
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Helmerich & Payne Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- XEI:CA Is A Higher Yielding Alternative to XIC:CA (TSX:XEI:CA)
- Permian Resources Q2 Earnings Decline Y/Y on Increased Expenses
- Suncor Energy Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Down Y/Y
- The Near-Perfect 7% Income Portfolio: My Blueprint For Financial Freedom
- South Bow: A Very Generous Dividend From An Oil Pipeline Company (NYSE:SOBO)
- Coterra Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Rise Y/Y
- So Bullish It Hurts: My Favorite Stocks For AI's Biggest Bottleneck
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Earnings call transcript: Teraplast Bist sees strong Q2 2025 growth
- TeraPlast H1 2025 slides: Revenue surges 29% as international sales nearly double
Range quotidien
52.36 53.08
Range Annuel
43.39 53.08
- Clôture Précédente
- 52.66
- Ouverture
- 53.08
- Bid
- 52.54
- Ask
- 52.84
- Plus Bas
- 52.36
- Plus Haut
- 53.08
- Volume
- 1.190 K
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- 1.64%
- Changement à 6 Mois
- 11.41%
- Changement Annuel
- 10.38%
20 septembre, samedi