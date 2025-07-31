货币 / TRP
TRP: TC Energy Corporation
52.10 USD 0.17 (0.33%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRP汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点52.04和高点52.35进行交易。
关注TC Energy Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRP新闻
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- Forget Enbridge: Here’s Why TC Energy Is The Better Choice Today (NYSE:ENB) (NYSE:TRP)
- Social Security Is Broken: 4 Stocks I'd Bet My Retirement On Today
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Top 4 Natural Gas Pipeline Stocks to Own in 2025
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Helmerich & Payne Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- XEI:CA Is A Higher Yielding Alternative to XIC:CA (TSX:XEI:CA)
- Permian Resources Q2 Earnings Decline Y/Y on Increased Expenses
- Suncor Energy Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Down Y/Y
- The Near-Perfect 7% Income Portfolio: My Blueprint For Financial Freedom
- South Bow: A Very Generous Dividend From An Oil Pipeline Company (NYSE:SOBO)
- Coterra Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Rise Y/Y
- So Bullish It Hurts: My Favorite Stocks For AI's Biggest Bottleneck
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Earnings call transcript: Teraplast Bist sees strong Q2 2025 growth
- TeraPlast H1 2025 slides: Revenue surges 29% as international sales nearly double
- TC Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Decline Y/Y
- The Only 2 Places I'd Put New Dividend Money Right Now
- TC Energy Corporation (TRP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
日范围
52.04 52.35
年范围
43.39 52.48
- 前一天收盘价
- 52.27
- 开盘价
- 52.31
- 卖价
- 52.10
- 买价
- 52.40
- 最低价
- 52.04
- 最高价
- 52.35
- 交易量
- 3.031 K
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 0.79%
- 6个月变化
- 10.47%
- 年变化
- 9.45%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值