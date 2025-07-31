КотировкиРазделы
TRP: TC Energy Corporation

52.10 USD 0.17 (0.33%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRP за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.04, а максимальная — 52.35.

Следите за динамикой TC Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости TRP

Дневной диапазон
52.04 52.35
Годовой диапазон
43.39 52.48
Предыдущее закрытие
52.27
Open
52.31
Bid
52.10
Ask
52.40
Low
52.04
High
52.35
Объем
3.031 K
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
0.79%
6-месячное изменение
10.47%
Годовое изменение
9.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.