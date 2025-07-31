Валюты / TRP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TRP: TC Energy Corporation
52.10 USD 0.17 (0.33%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRP за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.04, а максимальная — 52.35.
Следите за динамикой TC Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TRP
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- Forget Enbridge: Here’s Why TC Energy Is The Better Choice Today (NYSE:ENB) (NYSE:TRP)
- Social Security Is Broken: 4 Stocks I'd Bet My Retirement On Today
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Top 4 Natural Gas Pipeline Stocks to Own in 2025
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Helmerich & Payne Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- XEI:CA Is A Higher Yielding Alternative to XIC:CA (TSX:XEI:CA)
- Permian Resources Q2 Earnings Decline Y/Y on Increased Expenses
- Suncor Energy Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Down Y/Y
- The Near-Perfect 7% Income Portfolio: My Blueprint For Financial Freedom
- South Bow: A Very Generous Dividend From An Oil Pipeline Company (NYSE:SOBO)
- Coterra Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Rise Y/Y
- So Bullish It Hurts: My Favorite Stocks For AI's Biggest Bottleneck
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Earnings call transcript: Teraplast Bist sees strong Q2 2025 growth
- TeraPlast H1 2025 slides: Revenue surges 29% as international sales nearly double
- TC Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Decline Y/Y
- The Only 2 Places I'd Put New Dividend Money Right Now
- TC Energy Corporation (TRP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
52.04 52.35
Годовой диапазон
43.39 52.48
- Предыдущее закрытие
- 52.27
- Open
- 52.31
- Bid
- 52.10
- Ask
- 52.40
- Low
- 52.04
- High
- 52.35
- Объем
- 3.031 K
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 0.79%
- 6-месячное изменение
- 10.47%
- Годовое изменение
- 9.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.