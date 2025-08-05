Währungen / TRP
TRP: TC Energy Corporation
52.66 USD 0.29 (0.55%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRP hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.15 bis zu einem Hoch von 52.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die TC Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TRP News
Tagesspanne
52.15 52.75
Jahresspanne
43.39 52.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.37
- Eröffnung
- 52.21
- Bid
- 52.66
- Ask
- 52.96
- Tief
- 52.15
- Hoch
- 52.75
- Volumen
- 1.351 K
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 1.88%
- 6-Monatsänderung
- 11.66%
- Jahresänderung
- 10.63%
