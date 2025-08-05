KurseKategorien
Währungen / TRP
Zurück zum Aktien

TRP: TC Energy Corporation

52.66 USD 0.29 (0.55%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRP hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.15 bis zu einem Hoch von 52.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die TC Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRP News

Tagesspanne
52.15 52.75
Jahresspanne
43.39 52.75
Vorheriger Schlusskurs
52.37
Eröffnung
52.21
Bid
52.66
Ask
52.96
Tief
52.15
Hoch
52.75
Volumen
1.351 K
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
1.88%
6-Monatsänderung
11.66%
Jahresänderung
10.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K