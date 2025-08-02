通貨 / TMC
TMC: TMC the metals company Inc
5.67 USD 0.18 (3.28%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TMCの今日の為替レートは、3.28%変化しました。日中、通貨は1あたり5.34の安値と5.79の高値で取引されました。
TMC the metals company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.34 5.79
1年のレンジ
0.72 8.63
- 以前の終値
- 5.49
- 始値
- 5.51
- 買値
- 5.67
- 買値
- 5.97
- 安値
- 5.34
- 高値
- 5.79
- 出来高
- 7.127 K
- 1日の変化
- 3.28%
- 1ヶ月の変化
- 5.00%
- 6ヶ月の変化
- 216.76%
- 1年の変化
- 434.91%
