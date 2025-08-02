货币 / TMC
TMC: TMC the metals company Inc
5.67 USD 0.24 (4.42%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TMC汇率已更改4.42%。当日，交易品种以低点5.54和高点5.98进行交易。
关注TMC the metals company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- My Advice? Don't Get Distracted By TMC Stock's Latest Slump
- Why Is the Metals Company a Hot Stock Right Now?
- Should You Buy The Metals Company Stock Right Now?
- The Smartest Mining Stocks to Buy With $100 Right Now
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- Is The Metals Company a Millionaire Maker?
- TMC Shares Fall After Q2 Loss Despite Regulatory and Project Milestones - TMC The Metals Co (NASDAQ:TMC)
- Why TMC The Metals Company Stock Is Plummeting Today
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- The Metals Company Hits A $23.6 Billion NPV Milestone: Why The Market Must Reprice It
- TMC the metals company Inc. (TMC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- The Metals Company (TMC) Stock Sinks On Q2 Earnings Miss - TMC The Metals Co (NASDAQ:TMC)
- Metals Company Gets $85 Million Boost
- Earnings call transcript: TMC reports wider Q2 loss, shares dip
- TMC the metals company drops as Q2 earnings miss expectations
- Why TMC The Metals Company Stock Sank 10% Last Month and Has Kept Falling in August
- Can $10,000 in The Metals Company Stock Turn Into $50,000 by 2030?
- TMC Targets $23 Billion Sea Floor Wealth As ISA Oversight Looms - TMC The Metals Co (NASDAQ:TMC)
- What's Going On With The Metals Company Stock Monday? - TMC The Metals Co (NASDAQ:TMC)
- TMC stock surges after declaring world-first nodule reserves
- Why TMC The Metals Company Stock Plummeted Last Week
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- TMC stock soars after CEO teases major disclosure
- The Ocean Floor Could Power EVs. Will This Company Reap the Rewards?
日范围
5.54 5.98
年范围
0.72 8.63
- 前一天收盘价
- 5.43
- 开盘价
- 5.75
- 卖价
- 5.67
- 买价
- 5.97
- 最低价
- 5.54
- 最高价
- 5.98
- 交易量
- 8.524 K
- 日变化
- 4.42%
- 月变化
- 5.00%
- 6个月变化
- 216.76%
- 年变化
- 434.91%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值