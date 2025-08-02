Валюты / TMC
TMC: TMC the metals company Inc
5.67 USD 0.24 (4.42%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TMC за сегодня изменился на 4.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.54, а максимальная — 5.98.
Следите за динамикой TMC the metals company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TMC
Дневной диапазон
5.54 5.98
Годовой диапазон
0.72 8.63
- Предыдущее закрытие
- 5.43
- Open
- 5.75
- Bid
- 5.67
- Ask
- 5.97
- Low
- 5.54
- High
- 5.98
- Объем
- 8.524 K
- Дневное изменение
- 4.42%
- Месячное изменение
- 5.00%
- 6-месячное изменение
- 216.76%
- Годовое изменение
- 434.91%
