通貨 / NLY
NLY: Annaly Capital Management Inc
21.70 USD 0.21 (0.96%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NLYの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり21.56の安値と21.91の高値で取引されました。
Annaly Capital Management Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NLY News
1日のレンジ
21.56 21.91
1年のレンジ
16.60 22.45
- 以前の終値
- 21.91
- 始値
- 21.90
- 買値
- 21.70
- 買値
- 22.00
- 安値
- 21.56
- 高値
- 21.91
- 出来高
- 7.506 K
- 1日の変化
- -0.96%
- 1ヶ月の変化
- 3.98%
- 6ヶ月の変化
- 6.74%
- 1年の変化
- 8.23%
