NLY
NLY: Annaly Capital Management Inc
21.63 USD 0.28 (1.28%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NLY para hoje mudou para -1.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.56 e o mais alto foi 21.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Annaly Capital Management Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
21.56 21.91
Faixa anual
16.60 22.45
- Fechamento anterior
- 21.91
- Open
- 21.90
- Bid
- 21.63
- Ask
- 21.93
- Low
- 21.56
- High
- 21.91
- Volume
- 911
- Mudança diária
- -1.28%
- Mudança mensal
- 3.64%
- Mudança de 6 meses
- 6.39%
- Mudança anual
- 7.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh