货币 / NLY
NLY: Annaly Capital Management Inc
21.91 USD 0.08 (0.37%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NLY汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点21.85和高点22.00进行交易。
关注Annaly Capital Management Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
21.85 22.00
年范围
16.60 22.45
- 前一天收盘价
- 21.83
- 开盘价
- 21.89
- 卖价
- 21.91
- 买价
- 22.21
- 最低价
- 21.85
- 最高价
- 22.00
- 交易量
- 1.036 K
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 4.98%
- 6个月变化
- 7.77%
- 年变化
- 9.28%
