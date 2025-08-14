КотировкиРазделы
NLY: Annaly Capital Management Inc

21.83 USD 0.24 (1.09%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NLY за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.78, а максимальная — 22.19.

Следите за динамикой Annaly Capital Management Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.78 22.19
Годовой диапазон
16.60 22.45
Предыдущее закрытие
22.07
Open
22.07
Bid
21.83
Ask
22.13
Low
21.78
High
22.19
Объем
10.080 K
Дневное изменение
-1.09%
Месячное изменение
4.60%
6-месячное изменение
7.38%
Годовое изменение
8.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.