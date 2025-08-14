Валюты / NLY
NLY: Annaly Capital Management Inc
21.83 USD 0.24 (1.09%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NLY за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.78, а максимальная — 22.19.
Следите за динамикой Annaly Capital Management Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NLY
- Why Annaly Capital Management (NLY) Dipped More Than Broader Market Today
- Here's Why Annaly Capital Management (NLY) is a Strong Value Stock
- My Neighborhood Pays Me 12%: Annaly Stock (NYSE:NLY)
- RBC Capital повысил целевую цену акций Annaly Capital Management до $23
- Annaly Capital Management price target raised to $23 at RBC Capital
- Preferreds Weekly Review: AGNC Follows NLY With A Fixed-Rate Offering
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- Annaly Capital Management stock hits 52-week high at $22.12
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- NLY-J: A 8.875% Preferred Stock IPO From Annaly Capital Management (NYSE:NLY)
- 12 Undercovered Stocks: MSTY, Devon Energy, D-Wave Quantum, OMAH, And More
- Annaly Jumps 20.6% in a Year: How to Approach the Stock Now?
- Annaly vs. Arbor Realty: Which mREIT Stock Has Better Upside?
- Here's Why Annaly Capital Management (NLY) is a Strong Momentum Stock
- Why Annaly Capital Management (NLY) is a Top Value Stock for the Long-Term
- 8.8% Yield On New Annaly Capital Management Preferred Share (NYSE:NNLYP)
- Assessing Annaly Capital’s Performance For Q2 2025 (NYSE:NLY)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Annaly (NLY) Down 0.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Mortgage Rates at Lowest Level of 2025: 3 mREIT Stocks to Watch
- Two Harbors: A Costly Court Loss, But A Contrarian Play? (NYSE:TWO)
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Annaly Capital Stock: New 8.875% Fixed-Rate Preferred From Mortgage REIT (NYSE:NLY)
Дневной диапазон
21.78 22.19
Годовой диапазон
16.60 22.45
- Предыдущее закрытие
- 22.07
- Open
- 22.07
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Low
- 21.78
- High
- 22.19
- Объем
- 10.080 K
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- 4.60%
- 6-месячное изменение
- 7.38%
- Годовое изменение
- 8.88%
