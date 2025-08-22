Währungen / NLY
NLY: Annaly Capital Management Inc
21.70 USD 0.21 (0.96%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NLY hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.56 bis zu einem Hoch von 21.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Annaly Capital Management Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NLY News
Tagesspanne
21.56 21.91
Jahresspanne
16.60 22.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.91
- Eröffnung
- 21.90
- Bid
- 21.70
- Ask
- 22.00
- Tief
- 21.56
- Hoch
- 21.91
- Volumen
- 7.506 K
- Tagesänderung
- -0.96%
- Monatsänderung
- 3.98%
- 6-Monatsänderung
- 6.74%
- Jahresänderung
- 8.23%
