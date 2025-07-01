通貨 / CADE
CADE: Cadence Bank
38.13 USD 1.25 (3.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CADEの今日の為替レートは、3.39%変化しました。日中、通貨は1あたり36.99の安値と38.20の高値で取引されました。
Cadence Bankダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
36.99 38.20
1年のレンジ
25.22 40.20
- 以前の終値
- 36.88
- 始値
- 37.15
- 買値
- 38.13
- 買値
- 38.43
- 安値
- 36.99
- 高値
- 38.20
- 出来高
- 3.123 K
- 1日の変化
- 3.39%
- 1ヶ月の変化
- 2.31%
- 6ヶ月の変化
- 27.02%
- 1年の変化
- 20.13%
