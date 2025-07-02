FiyatlarBölümler
CADE
CADE: Cadence Bank

37.38 USD 0.02 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CADE fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.03 ve Yüksek fiyatı olarak 37.48 aralığında işlem gördü.

Cadence Bank hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
37.03 37.48
Yıllık aralık
25.22 40.20
Önceki kapanış
37.36
Açılış
37.46
Satış
37.38
Alış
37.68
Düşük
37.03
Yüksek
37.48
Hacim
2.483 K
Günlük değişim
0.05%
Aylık değişim
0.30%
6 aylık değişim
24.52%
Yıllık değişim
17.77%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%