Валюты / CADE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CADE: Cadence Bank
36.47 USD 0.33 (0.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CADE за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.09, а максимальная — 36.79.
Следите за динамикой Cadence Bank. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CADE
- All You Need to Know About Cadence (CADE) Rating Upgrade to Buy
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Cadence (CADE) Is Up 1.21% in One Week: What You Should Know
- Why Cadence (CADE) is a Great Dividend Stock Right Now
- Cadence Bank: Shares Deserve A Respectful Downgrade (NYSE:CADE)
- New Strong Buy Stocks for August 21st
- DA Davidson reiterates Buy rating on Cadence BanCorp stock with $42 price target
- Earnings call transcript: Cadence Bancorp Q2 2025 sees earnings beat, stock dips
- Is the Options Market Predicting a Spike in Cadence Bank Stock?
- Cadence (CADE) Could Be a Great Choice
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Stephens raises Cadence BanCorp stock price target to $42 on solid revenue
- Raymond James raises Cadence BanCorp stock price target to $42 on strong Q2
- Cadence Bank 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CADE)
- Cadence Bank (CADE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cadence Bank Q2 2025 slides: record PPNR amid strategic acquisitions
- Cadence (CADE) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Cadence Bancorp earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Ahead of Cadence (CADE) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Hilltop Holdings (HTH) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Cadence (CADE) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Cadence BanCorp stock rating upgraded by Piper Sandler on acquisition benefits
- Cadence BanCorp stock rating reiterated at Outperform by KBW after early deal close
- Cadence Bank completes $4.4 billion acquisition of Industry Bancshares
Дневной диапазон
36.09 36.79
Годовой диапазон
25.22 40.20
- Предыдущее закрытие
- 36.80
- Open
- 36.73
- Bid
- 36.47
- Ask
- 36.77
- Low
- 36.09
- High
- 36.79
- Объем
- 1.940 K
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- -2.15%
- 6-месячное изменение
- 21.49%
- Годовое изменение
- 14.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.