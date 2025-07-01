KurseKategorien
CADE
CADE: Cadence Bank

37.44 USD 0.69 (1.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CADE hat sich für heute um -1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.32 bis zu einem Hoch von 38.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cadence Bank-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
37.32 38.25
Jahresspanne
25.22 40.20
Vorheriger Schlusskurs
38.13
Eröffnung
38.17
Bid
37.44
Ask
37.74
Tief
37.32
Hoch
38.25
Volumen
2.615 K
Tagesänderung
-1.81%
Monatsänderung
0.46%
6-Monatsänderung
24.72%
Jahresänderung
17.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K