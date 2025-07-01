Währungen / CADE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CADE: Cadence Bank
37.44 USD 0.69 (1.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CADE hat sich für heute um -1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.32 bis zu einem Hoch von 38.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cadence Bank-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CADE News
- All You Need to Know About Cadence (CADE) Rating Upgrade to Buy
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Cadence (CADE) Is Up 1.21% in One Week: What You Should Know
- Why Cadence (CADE) is a Great Dividend Stock Right Now
- Cadence Bank: Shares Deserve A Respectful Downgrade (NYSE:CADE)
- New Strong Buy Stocks for August 21st
- DA Davidson reiterates Buy rating on Cadence BanCorp stock with $42 price target
- Earnings call transcript: Cadence Bancorp Q2 2025 sees earnings beat, stock dips
- Is the Options Market Predicting a Spike in Cadence Bank Stock?
- Cadence (CADE) Could Be a Great Choice
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Stephens raises Cadence BanCorp stock price target to $42 on solid revenue
- Raymond James raises Cadence BanCorp stock price target to $42 on strong Q2
- Cadence Bank 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CADE)
- Cadence Bank (CADE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cadence Bank Q2 2025 slides: record PPNR amid strategic acquisitions
- Cadence (CADE) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Cadence Bancorp earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Ahead of Cadence (CADE) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Hilltop Holdings (HTH) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Cadence (CADE) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Cadence BanCorp stock rating upgraded by Piper Sandler on acquisition benefits
- Cadence BanCorp stock rating reiterated at Outperform by KBW after early deal close
- Cadence Bank completes $4.4 billion acquisition of Industry Bancshares
Tagesspanne
37.32 38.25
Jahresspanne
25.22 40.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.13
- Eröffnung
- 38.17
- Bid
- 37.44
- Ask
- 37.74
- Tief
- 37.32
- Hoch
- 38.25
- Volumen
- 2.615 K
- Tagesänderung
- -1.81%
- Monatsänderung
- 0.46%
- 6-Monatsänderung
- 24.72%
- Jahresänderung
- 17.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K