ADD: Color Star Technology Co Ltd - Class A

0.06 USD 0.01 (14.29%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADDの今日の為替レートは、-14.29%変化しました。日中、通貨は1あたり0.05の安値と0.07の高値で取引されました。

Color Star Technology Co Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.05 0.07
1年のレンジ
0.05 185.00
以前の終値
0.07
始値
0.06
買値
0.06
買値
0.36
安値
0.05
高値
0.07
出来高
10.918 K
1日の変化
-14.29%
1ヶ月の変化
-92.21%
6ヶ月の変化
-94.83%
1年の変化
-99.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K