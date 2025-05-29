通貨 / ADD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADD: Color Star Technology Co Ltd - Class A
0.06 USD 0.01 (14.29%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADDの今日の為替レートは、-14.29%変化しました。日中、通貨は1あたり0.05の安値と0.07の高値で取引されました。
Color Star Technology Co Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- D1
- W1
- MN
ADD News
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Color Star to change name, ticker symbol and implement reverse split
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.04%
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Color Star Announces a Significant Milestone in its Cryptocurrency Mining Business
1日のレンジ
0.05 0.07
1年のレンジ
0.05 185.00
- 以前の終値
- 0.07
- 始値
- 0.06
- 買値
- 0.06
- 買値
- 0.36
- 安値
- 0.05
- 高値
- 0.07
- 出来高
- 10.918 K
- 1日の変化
- -14.29%
- 1ヶ月の変化
- -92.21%
- 6ヶ月の変化
- -94.83%
- 1年の変化
- -99.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K