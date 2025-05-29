Валюты / ADD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ADD: Color Star Technology Co Ltd - Class A
0.06 USD 0.01 (14.29%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADD за сегодня изменился на -14.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.05, а максимальная — 0.07.
Следите за динамикой Color Star Technology Co Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- D1
- W1
- MN
Новости ADD
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Color Star to change name, ticker symbol and implement reverse split
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.04%
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Color Star Announces a Significant Milestone in its Cryptocurrency Mining Business
Дневной диапазон
0.05 0.07
Годовой диапазон
0.05 185.00
- Предыдущее закрытие
- 0.07
- Open
- 0.06
- Bid
- 0.06
- Ask
- 0.36
- Low
- 0.05
- High
- 0.07
- Объем
- 10.918 K
- Дневное изменение
- -14.29%
- Месячное изменение
- -92.21%
- 6-месячное изменение
- -94.83%
- Годовое изменение
- -99.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.