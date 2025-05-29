QuotazioniSezioni
Valute / ADD
Tornare a Azioni

ADD: Color Star Technology Co Ltd - Class A

0.06 USD 0.01 (14.29%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADD ha avuto una variazione del -14.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.05 e ad un massimo di 0.07.

Segui le dinamiche di Color Star Technology Co Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • D1
  • W1
  • MN

ADD News

Intervallo Giornaliero
0.05 0.07
Intervallo Annuale
0.05 185.00
Chiusura Precedente
0.07
Apertura
0.06
Bid
0.06
Ask
0.36
Minimo
0.05
Massimo
0.07
Volume
10.918 K
Variazione giornaliera
-14.29%
Variazione Mensile
-92.21%
Variazione Semestrale
-94.83%
Variazione Annuale
-99.91%
21 settembre, domenica