ADD: Color Star Technology Co Ltd - Class A
0.06 USD 0.01 (14.29%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADD ha avuto una variazione del -14.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.05 e ad un massimo di 0.07.
Segui le dinamiche di Color Star Technology Co Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ADD News
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Color Star to change name, ticker symbol and implement reverse split
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.04%
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Color Star Announces a Significant Milestone in its Cryptocurrency Mining Business
Intervallo Giornaliero
0.05 0.07
Intervallo Annuale
0.05 185.00
- Chiusura Precedente
- 0.07
- Apertura
- 0.06
- Bid
- 0.06
- Ask
- 0.36
- Minimo
- 0.05
- Massimo
- 0.07
- Volume
- 10.918 K
- Variazione giornaliera
- -14.29%
- Variazione Mensile
- -92.21%
- Variazione Semestrale
- -94.83%
- Variazione Annuale
- -99.91%
21 settembre, domenica