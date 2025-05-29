货币 / ADD
ADD: Color Star Technology Co Ltd - Class A
0.06 USD 0.01 (14.29%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ADD汇率已更改-14.29%。当日，交易品种以低点0.05和高点0.07进行交易。
关注Color Star Technology Co Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ADD新闻
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Color Star to change name, ticker symbol and implement reverse split
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.04%
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Color Star Announces a Significant Milestone in its Cryptocurrency Mining Business
日范围
0.05 0.07
年范围
0.05 185.00
- 前一天收盘价
- 0.07
- 开盘价
- 0.06
- 卖价
- 0.06
- 买价
- 0.36
- 最低价
- 0.05
- 最高价
- 0.07
- 交易量
- 10.918 K
- 日变化
- -14.29%
- 月变化
- -92.21%
- 6个月变化
- -94.83%
- 年变化
- -99.91%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值