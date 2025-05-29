Währungen / ADD
ADD: Color Star Technology Co Ltd - Class A
0.06 USD 0.01 (14.29%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADD hat sich für heute um -14.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.05 bis zu einem Hoch von 0.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Color Star Technology Co Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.05 0.07
Jahresspanne
0.05 185.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.07
- Eröffnung
- 0.06
- Bid
- 0.06
- Ask
- 0.36
- Tief
- 0.05
- Hoch
- 0.07
- Volumen
- 10.918 K
- Tagesänderung
- -14.29%
- Monatsänderung
- -92.21%
- 6-Monatsänderung
- -94.83%
- Jahresänderung
- -99.91%
