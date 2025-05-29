Dövizler / ADD
ADD: Color Star Technology Co Ltd - Class A
0.06 USD 0.01 (14.29%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ADD fiyatı bugün -14.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.05 ve Yüksek fiyatı olarak 0.07 aralığında işlem gördü.
Color Star Technology Co Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ADD haberleri
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Color Star to change name, ticker symbol and implement reverse split
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.04%
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Color Star Announces a Significant Milestone in its Cryptocurrency Mining Business
Günlük aralık
0.05 0.07
Yıllık aralık
0.05 185.00
- Önceki kapanış
- 0.07
- Açılış
- 0.06
- Satış
- 0.06
- Alış
- 0.36
- Düşük
- 0.05
- Yüksek
- 0.07
- Hacim
- 10.918 K
- Günlük değişim
- -14.29%
- Aylık değişim
- -92.21%
- 6 aylık değişim
- -94.83%
- Yıllık değişim
- -99.91%
21 Eylül, Pazar