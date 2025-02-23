通貨 / ABEV
ABEV: Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm
2.31 USD 0.06 (2.53%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ABEVの今日の為替レートは、-2.53%変化しました。日中、通貨は1あたり2.29の安値と2.35の高値で取引されました。
Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Commダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ABEV News
1日のレンジ
2.29 2.35
1年のレンジ
1.76 2.64
- 以前の終値
- 2.37
- 始値
- 2.35
- 買値
- 2.31
- 買値
- 2.61
- 安値
- 2.29
- 高値
- 2.35
- 出来高
- 16.561 K
- 1日の変化
- -2.53%
- 1ヶ月の変化
- 5.00%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- -7.23%
