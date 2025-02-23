КотировкиРазделы
ABEV: Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm

2.37 USD 0.03 (1.28%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABEV за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.33, а максимальная — 2.38.

Следите за динамикой Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.33 2.38
Годовой диапазон
1.76 2.64
Предыдущее закрытие
2.34
Open
2.35
Bid
2.37
Ask
2.67
Low
2.33
High
2.38
Объем
19.160 K
Дневное изменение
1.28%
Месячное изменение
7.73%
6-месячное изменение
2.60%
Годовое изменение
-4.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.