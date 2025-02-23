Валюты / ABEV
ABEV: Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm
2.37 USD 0.03 (1.28%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABEV за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.33, а максимальная — 2.38.
Следите за динамикой Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ABEV
Дневной диапазон
2.33 2.38
Годовой диапазон
1.76 2.64
- Предыдущее закрытие
- 2.34
- Open
- 2.35
- Bid
- 2.37
- Ask
- 2.67
- Low
- 2.33
- High
- 2.38
- Объем
- 19.160 K
- Дневное изменение
- 1.28%
- Месячное изменение
- 7.73%
- 6-месячное изменение
- 2.60%
- Годовое изменение
- -4.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.