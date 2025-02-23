Moedas / ABEV
ABEV: Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm
2.37 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ABEV para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.36 e o mais alto foi 2.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ABEV Notícias
Faixa diária
2.36 2.40
Faixa anual
1.76 2.64
- Fechamento anterior
- 2.37
- Open
- 2.36
- Bid
- 2.37
- Ask
- 2.67
- Low
- 2.36
- High
- 2.40
- Volume
- 16.881 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 7.73%
- Mudança de 6 meses
- 2.60%
- Mudança anual
- -4.82%
