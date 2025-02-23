Dövizler / ABEV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ABEV: Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm
2.31 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ABEV fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.27 ve Yüksek fiyatı olarak 2.32 aralığında işlem gördü.
Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABEV haberleri
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Ambev: 7% Yield, Rock-Solid Balance Sheet, And 30% EBITDA Margins (NYSE:ABEV)
- New Strong Sell Stocks for August 6th
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Ambev S.A. (ABEV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ambev SA earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Trump's Brazil Tariffs Cross This Critical Line, Stocks React
- SCHD ETF Alternative Strategy: 15.99% CAGR After Strong June Results
- Diamond Hill International Strategy Q1 2025 Market Commentary
- EWZ: 2 Reasons Why I Don’t Own This ETF (NYSEARCA:EWZ)
- Ambev Q1: Good Results Confirm The Recommendation (NYSE:ABEV)
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- This Texas Instruments Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Comerica (NYSE:CMA), Ambev (NYSE:ABEV)
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q1 2025 Shareholder Letter (Mutual Fund:DODEX)
- Harding Loevner International Equity Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HLMIX)
- Ambev: A Strong Past, A Weak Future (NYSE:ABEV)
- SCHD Alternative Strategy: Weathered March Better Than The S&P 500
- Some Key Reasons To Short Ambev Stock (NYSE:ABEV)
- Top 3 Risk Off Stocks That May Plunge In Q1 - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Ambev (NYSE:ABEV)
- SCHD Alternative Strategy - Running At An 18.81% CAGR
- Ambev S.A. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ABEV)
- First Eagle Overseas Fund Q4 2024 Commentary
- Ariel Investments International Developed Markets/Emerging Markets Q4 2024 Commentary
Günlük aralık
2.27 2.32
Yıllık aralık
1.76 2.64
- Önceki kapanış
- 2.31
- Açılış
- 2.31
- Satış
- 2.31
- Alış
- 2.61
- Düşük
- 2.27
- Yüksek
- 2.32
- Hacim
- 22.289 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 5.00%
- 6 aylık değişim
- 0.00%
- Yıllık değişim
- -7.23%
21 Eylül, Pazar