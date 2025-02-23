FiyatlarBölümler
Dövizler / ABEV
Geri dön - Hisse senetleri

ABEV: Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm

2.31 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ABEV fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.27 ve Yüksek fiyatı olarak 2.32 aralığında işlem gördü.

Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ABEV haberleri

Günlük aralık
2.27 2.32
Yıllık aralık
1.76 2.64
Önceki kapanış
2.31
Açılış
2.31
Satış
2.31
Alış
2.61
Düşük
2.27
Yüksek
2.32
Hacim
22.289 K
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
5.00%
6 aylık değişim
0.00%
Yıllık değişim
-7.23%
21 Eylül, Pazar