ABEV: Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm
2.31 USD 0.06 (2.53%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABEV hat sich für heute um -2.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.29 bis zu einem Hoch von 2.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Comm-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.29 2.35
Jahresspanne
1.76 2.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.37
- Eröffnung
- 2.35
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Tief
- 2.29
- Hoch
- 2.35
- Volumen
- 16.561 K
- Tagesänderung
- -2.53%
- Monatsänderung
- 5.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -7.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K