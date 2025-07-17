通貨 / AA
AA: Alcoa Corporation
32.72 USD 0.16 (0.49%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AAの今日の為替レートは、-0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり32.64の安値と33.29の高値で取引されました。
Alcoa Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AA News
- 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル高、FOMC利下げを好感
- 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは125ドル安、FOMC待ち
- 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは49ドル高、米中通商交渉の進展を好感
- 12日の米国市場ダイジェスト：NYダウは273ドル安、成長減速懸念が重し
- 11日の米国市場ダイジェスト：NYダウは617ドル高、CPIで利下げ確信
- Alcoa Corporation (AA) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:AA)
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- Why NVIDIA Is a Screaming Buy After Earnings
- Mastering the Trader’s Mindset for Options Success
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Almonty Industries stock with $7 price target
- How to Offset Trump’s Aluminum Tariffs: Recycle Your Beer Can
- Prysmian 1H 2025 slides: Transmission segment drives growth, outlook upgraded
- Alcoa: A Company Between Tariff Pressures And Asset Sales, Time To Wait And See (NYSE:AA)
- Jefferies reiterates Buy rating on Alcoa stock, maintains $35 price target
- Alcoa's Q2 Aluminum Earnings Top Estimates—But Tariff Risk Keeps Analyst Cautious - Alcoa (NYSE:AA)
- Alcoa Reports $3 Billion in Q2 Revenue
- Alcoa Stock: I'm Not Touching It, Even At 8x Earnings (Earnings Review) (NYSE:AA)
- Alcoa stock price target lowered to $27 at JPMorgan on tariff impact
- Alcoa stock price target maintained at $42 by Citi on solid earnings
- BofA Securities raises Alcoa stock price target to $27 on Q2 earnings
- Alcoa Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AA)
- Alcoa Corporation (AA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
