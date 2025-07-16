Devises / AA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AA: Alcoa Corporation
32.46 USD 0.26 (0.79%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AA a changé de -0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.28 et à un maximum de 32.99.
Suivez la dynamique Alcoa Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AA Nouvelles
- UBS revoit à la hausse ses prévisions pour les métaux de base
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Alcoa Corporation (AA) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:AA)
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- Why NVIDIA Is a Screaming Buy After Earnings
- Mastering the Trader’s Mindset for Options Success
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Almonty Industries stock with $7 price target
- How to Offset Trump’s Aluminum Tariffs: Recycle Your Beer Can
- Prysmian 1H 2025 slides: Transmission segment drives growth, outlook upgraded
- Alcoa: A Company Between Tariff Pressures And Asset Sales, Time To Wait And See (NYSE:AA)
- Jefferies reiterates Buy rating on Alcoa stock, maintains $35 price target
- Alcoa's Q2 Aluminum Earnings Top Estimates—But Tariff Risk Keeps Analyst Cautious - Alcoa (NYSE:AA)
- Alcoa Reports $3 Billion in Q2 Revenue
- Alcoa Stock: I'm Not Touching It, Even At 8x Earnings (Earnings Review) (NYSE:AA)
- Alcoa stock price target lowered to $27 at JPMorgan on tariff impact
- Alcoa stock price target maintained at $42 by Citi on solid earnings
- BofA Securities raises Alcoa stock price target to $27 on Q2 earnings
- Alcoa Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AA)
- Alcoa Corporation (AA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alcoa (AA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alcoa beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Alcoa Q2 2025 slides: Earnings decline amid alumina price pressure, cash position strengthens
Range quotidien
32.28 32.99
Range Annuel
21.53 47.77
- Clôture Précédente
- 32.72
- Ouverture
- 32.77
- Bid
- 32.46
- Ask
- 32.76
- Plus Bas
- 32.28
- Plus Haut
- 32.99
- Volume
- 8.503 K
- Changement quotidien
- -0.79%
- Changement Mensuel
- 4.37%
- Changement à 6 Mois
- 7.13%
- Changement Annuel
- -17.66%
20 septembre, samedi