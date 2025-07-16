통화 / AA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AA: Alcoa Corporation
32.46 USD 0.26 (0.79%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AA 환율이 오늘 -0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.28이고 고가는 32.99이었습니다.
Alcoa Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AA News
- UBS, 기본 금속 전망치 상향 조정
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Alcoa Corporation (AA) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:AA)
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- Why NVIDIA Is a Screaming Buy After Earnings
- Mastering the Trader’s Mindset for Options Success
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Almonty Industries stock with $7 price target
- How to Offset Trump’s Aluminum Tariffs: Recycle Your Beer Can
- Prysmian 1H 2025 slides: Transmission segment drives growth, outlook upgraded
- Alcoa: A Company Between Tariff Pressures And Asset Sales, Time To Wait And See (NYSE:AA)
- Jefferies reiterates Buy rating on Alcoa stock, maintains $35 price target
- Alcoa's Q2 Aluminum Earnings Top Estimates—But Tariff Risk Keeps Analyst Cautious - Alcoa (NYSE:AA)
- Alcoa Reports $3 Billion in Q2 Revenue
- Alcoa Stock: I'm Not Touching It, Even At 8x Earnings (Earnings Review) (NYSE:AA)
- Alcoa stock price target lowered to $27 at JPMorgan on tariff impact
- Alcoa stock price target maintained at $42 by Citi on solid earnings
- BofA Securities raises Alcoa stock price target to $27 on Q2 earnings
- Alcoa Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AA)
- Alcoa Corporation (AA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alcoa (AA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alcoa beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Alcoa Q2 2025 slides: Earnings decline amid alumina price pressure, cash position strengthens
일일 변동 비율
32.28 32.99
년간 변동
21.53 47.77
- 이전 종가
- 32.72
- 시가
- 32.77
- Bid
- 32.46
- Ask
- 32.76
- 저가
- 32.28
- 고가
- 32.99
- 볼륨
- 8.503 K
- 일일 변동
- -0.79%
- 월 변동
- 4.37%
- 6개월 변동
- 7.13%
- 년간 변동율
- -17.66%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K