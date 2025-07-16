货币 / AA
AA: Alcoa Corporation
33.48 USD 0.13 (0.39%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AA汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点33.11和高点34.25进行交易。
关注Alcoa Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AA新闻
- Alcoa Corporation (AA) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:AA)
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- Why NVIDIA Is a Screaming Buy After Earnings
- Mastering the Trader’s Mindset for Options Success
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Almonty Industries stock with $7 price target
- How to Offset Trump’s Aluminum Tariffs: Recycle Your Beer Can
- Prysmian 1H 2025 slides: Transmission segment drives growth, outlook upgraded
- Alcoa: A Company Between Tariff Pressures And Asset Sales, Time To Wait And See (NYSE:AA)
- Jefferies reiterates Buy rating on Alcoa stock, maintains $35 price target
- Alcoa's Q2 Aluminum Earnings Top Estimates—But Tariff Risk Keeps Analyst Cautious - Alcoa (NYSE:AA)
- Alcoa Reports $3 Billion in Q2 Revenue
- Alcoa Stock: I'm Not Touching It, Even At 8x Earnings (Earnings Review) (NYSE:AA)
- Alcoa stock price target lowered to $27 at JPMorgan on tariff impact
- Alcoa stock price target maintained at $42 by Citi on solid earnings
- BofA Securities raises Alcoa stock price target to $27 on Q2 earnings
- Alcoa Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AA)
- Alcoa Corporation (AA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alcoa (AA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alcoa beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Alcoa Q2 2025 slides: Earnings decline amid alumina price pressure, cash position strengthens
- Alcoa beats Q2 expectations despite aluminum tariffs
- Alcoa earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
日范围
33.11 34.25
年范围
21.53 47.77
- 前一天收盘价
- 33.61
- 开盘价
- 33.86
- 卖价
- 33.48
- 买价
- 33.78
- 最低价
- 33.11
- 最高价
- 34.25
- 交易量
- 10.363 K
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- 7.65%
- 6个月变化
- 10.50%
- 年变化
- -15.07%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值