Валюты / AA
AA: Alcoa Corporation
33.48 USD 0.13 (0.39%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AA за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.11, а максимальная — 34.25.
Следите за динамикой Alcoa Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AA
Дневной диапазон
33.11 34.25
Годовой диапазон
21.53 47.77
- Предыдущее закрытие
- 33.61
- Open
- 33.86
- Bid
- 33.48
- Ask
- 33.78
- Low
- 33.11
- High
- 34.25
- Объем
- 10.363 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 7.65%
- 6-месячное изменение
- 10.50%
- Годовое изменение
- -15.07%
