AA: Alcoa Corporation
32.72 USD 0.16 (0.49%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AA hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.64 bis zu einem Hoch von 33.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alcoa Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
32.64 33.29
Jahresspanne
21.53 47.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.88
- Eröffnung
- 33.26
- Bid
- 32.72
- Ask
- 33.02
- Tief
- 32.64
- Hoch
- 33.29
- Volumen
- 8.035 K
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- 5.21%
- 6-Monatsänderung
- 7.99%
- Jahresänderung
- -17.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K