AA: Alcoa Corporation

32.72 USD 0.16 (0.49%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AA hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.64 bis zu einem Hoch von 33.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alcoa Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AA News

Tagesspanne
32.64 33.29
Jahresspanne
21.53 47.77
Vorheriger Schlusskurs
32.88
Eröffnung
33.26
Bid
32.72
Ask
33.02
Tief
32.64
Hoch
33.29
Volumen
8.035 K
Tagesänderung
-0.49%
Monatsänderung
5.21%
6-Monatsänderung
7.99%
Jahresänderung
-17.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K